[속보] 한국, 쇼트트랙 여자 계주 9회 연속 결승행
한국 여자 쇼트트랙 대표팀이 동계올림픽 3000m 계주 결승 진출에 성공했다.
최민정과 김길리(성남시청), 이소연(스포츠토토), 심석희(서울시청)이 나선 한국은 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 준결승 2조 경기에서 4분4초729로 1위를 차지하며 결승에 올랐다. 한국은 1994 릴레함메르 대회부터 9회 연속 여자 계주 결승 무대를 밟는다.
한국은 4번 주자로 나선 심석희가 1번 주자 최민정을 뒤에서 밀어주고, 최민정이 순식간에 속도를 붙여 선두를 탈환했다. 이어 2번 주자 김길리가 2위 그룹과 거리를 더욱 벌리며 선두를 지켜냈다.
여자 3000m 계주 결승은 오는 18일 같은 장소에서 열린다. 한국과 캐나다, 네덜란드, 이탈리아가 금메달을 두고 다툰다. 김길리는 “언니들이 앞에서 너무 든든하게 잘 이끌어줘서 잘 마무리 할 수 있었다. 이제 결승전 잘 준비하겠다”고 말했다.
한국은 8년 만에 올림픽 여자 계주 정상 탈환을 노린다. 한국은 2018년 평창 대회 때 계주 우승을 차지했지만 2022년 베이징 대회에서 네덜란드에 밀려 은메달을 땄다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
