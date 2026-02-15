[속보] 디펜딩 챔프 황대헌, 올림픽 1500m 2연패 도전…신동민도 결승행
‘디펜딩 챔피언’ 황대헌(강원도청)이 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 2연패에 도전한다.
황대헌은 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 준결승 1조 경기에서 2분15초823의 기록으로 2위에 올라 결승행에 성공했다. 윌리엄 단지누(캐나다)가 2분15초619로 1위를 차지했다.
세 번째 동계올림픽에 출전 중인 황대헌은 2022년 베이징 대회 남자 1500m에서 금메달, 남자 5000m 계주에서 은메달을 차지했다. 2018년 평창 대회 때는 남자 500m 은메달을 목에 걸었다.
생애 첫 올림픽에 나선 신동민(화성시청)도 같은 종목에서 결승 무대를 밟게 됐다. 신동민은 이어진 준결승 3조 경기에서 2분17초21의 기록으로 2위에 올랐다. 마지막 바퀴에 4위로 달리던 신동민은 앞서 있던 두 명의 선수가 뒤엉켜 넘어진 틈을 타 순위를 끌어올렸다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사