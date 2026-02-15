李대통령 지적 생리대 가격 거품, 화성이 싹 걷어낸다?

정명근 시장 “공공형 생리대 제작 면밀히 검토해 불평등 하나씩 줄여 나가겠다”

전날 시청에서 열린 ‘생리용품 부담 완화를 위한 화성시와 기업이 함께하는 소통 간담회’에서는 구체적인 추진 방안과 협력 구조에 대해 논의했다.