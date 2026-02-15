김동연, 특별한 명절?
김동연 경기도지사가 설 연휴 첫날인 14일 수원 조원시장과 수원남부소방서, 군포시에 위치한 사회복지시설 등을 잇따라 찾아 명절을 앞둔 민생현장을 살폈다.
이날 김 지사가 조원시장을 찾은 데는 명절을 앞두고 민생경제 현황을 살피고, 경기침체로 어려움을 겪는 소상공인과 전통시장 상인들에게 힘을 보태는 차원이었다.
김 지사는 점포를 일일이 돌아다니며 필요한 제수 용품을 구입하는 등 직접 장을 보며 ‘요즘 장사는 어떠신지’ ‘대목 좀 보셨으면 좋겠다’ ‘새해 복 많이 받으시고 장사 잘 되세요’ 등의 말을 건넸다.
수원남부소방서를 찾아서는 설 연휴 특별경계근무 중인 소방공무원들을 격려하고 “힘들겠지만 연휴 중에도 차질 없이 잘 근무해주기 바란다. 여러분들이 계셔서 든든하게 생업에 종사하고 일상을 보낼 수 있는 것 같아서 고맙다”며 연휴 동안 차질 없는 대응을 당부했다.
최근 경기도는 경기도 전·현직 소방공무원 8245명에게 341억원의 미지급 초과근무수당을 3월 31일까지 모두 지급하기로 결정하면서 2010년부터 16년 동안 이어져 온 미지급 초과근무수당 문제를 해결한 바 있다.
소방서 방문 후 김 지사는 기자들과 만난 자리에서 “소방대원들의 초과근무수당 미지급 금액이 제법 쌓여서 340억 규모가 넘어 소송까지 갔다”면서 “소송에서는 경기도가 이겨서 지급하지 않아도 되는 것으로 판결이 났지만 소방대원들의 열정과 헌신과 희생을 생각할 적에 당연히 주어야 할 돈을 시효가 지나서 안 준다고 하는 것은 맞지 않다고 생각했다”고 지급 결정 배경을 설명했다.
김 지사는 마지막 일정으로 군포시 당정동 소재 중증장애인 사회복지시설인 양지의 집을 찾아 시설을 둘러보고 장애인분들, 종사자들과 환담을 나눴다. 3층 건물에 장애인 30여 명이 거주하고 있는 양지의 집은 김 지사의 배우자 정우영 여사와 인연이 있는 곳으로 정 여사는 매달 이곳을 찾아 봉사활동을 하고 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사