쇼트트랙 황대헌·신동민, 1500m 준결승행…임종언 넘어져
세 번째 동계올림픽에 출전 중인 황대헌(강원도청)이 쇼트트랙 남자 1500m 준결승에 올랐다. 신동민(화성시청)도 같은 종목 준결승에 올라 메달 도전을 이어간다.
황대헌은 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 준준결승 3조 경기에서 2분23초283의 기록으로 1위에 오르며 준결승 티켓을 얻었다.
레이스 초반 3위권에 자리한 황대헌은 9바퀴를 남기고 1위로 올라섰다. 이후 선두를 내줬지만 4바퀴와 2바퀴를 남긴 시점에 승부를 걸었다. 두 차례 인코스 추월로 다시 선두가 된 황대헌은 결승선을 통과할 때까지 자리를 지켜냈다.
5조 경기에선 신동민이 2분17초365의 기록으로 공동 2위를 차지하며 준결승 진출권을 차지했다. 신동민은 4위로 달리다 마지막 코너에서 아웃코스로 내달려 순위를 끌어올렸다. 3위에 자리했던 임종언(고양시청)은 결승선을 앞두고 미끄러져 최하위로 밀렸다. 임종언은 앞서 남자 1000m에서 동메달을 땄다.
한편 린샤오쥔(중국)은 4조 경기 도중 넘어져 완주에 실패했다. 황대헌과의 맞대결도 무산됐다.
최민정과 김길리(이상 성남시청), 노도희(화성시청)는 이어진 여자 1000m 예선에서 나란히 2위 안에 들며 준준결승으로 향했다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사