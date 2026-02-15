“차례상도 혼밥도 푸짐하게” 고물가 속 ‘혼명족’ 노린 간편식 경쟁
고물가로 명절 귀성마저 부담스러워진 소비자들을 겨냥해 유통 업계가 간편식 판매를 강화하고 있다.
15일 업계에 따르면 CU는 다양한 명절 음식을 담은 간편식 출시와 함께 계란, 떡국 떡, 만두 등 설 명절 관련 상품을 대상으로 알뜰 프로모션을 기획했다. CU가 선보인 설 간편식은 돼지갈비 양념구이, 전, 나물 등 다양한 설 명절 대표 반찬으로 구성된 8찬 정식 도시락(6500원)과 오징어 튀김, 고구마 튀김, 김치전, 오색산적 등으로 채워진 전 세트 등이다.
설 명절에 귀경하지 않고 혼자 보내는 ‘혼명족’을 겨냥한 상품 구성이다. 실제로 CU의 지난해 설 연휴 기간 도시락 매출은 전년 대비 19.4% 증가했다. 특히 1인 가구가 주로 거주하는 원룸촌, 오피스텔, 대학가 등 입지의 매출 비중은 65.1%에 달했다.
GS25도 올해 설 명절 간편식 운영 상품 수를 역대 최다 수준인 5종으로 확대했다. 대표 상품인 ‘9첩 반상 도시락’은 전주식 나물비빔밥과 돼지갈비불고기, 모둠전, 튀김, 디저트까지 담아 명절 밥상을 구현했다.
GS25는 명절 물가 안정 취지를 담아 농협카드 결제 시 해당 도시락을 50% QR 할인된 3000원대에 제공한다. 이와 함께 왕만두 떡국, 모둠전·잡채 등 추가 간편식과 곶감·황태포·동태살 등 제수용 신선식품 할인도 병행한다. 명절 연휴 기간 ATM, 안전상비의약품, 반값택배 등 생활 편의 서비스도 강화한다.
이마트24도 설 명절을 앞두고 혼설족을 겨냥한 ‘K명절 풀옵션 한판’ 도시락을 선보였다. 너비아니와 간장불고기, 모둠전(김치전·해물파전·오색모둠전·동그랑땡), 미니전병, 당근잡채, 삼색나물(고사리·도라지·시금치) 등 총 12가지 반찬을 담아 명절 한 상을 구현했다.
세븐일레븐도 설 명절 도시락 ‘기운한상도시락’을 출시했다. 알떡스테이크와 소불고기, 모둠전, 잡채, 나물 등 총 11가지 반찬으로 구성해 혼자서도 든든한 설 한 끼를 즐길 수 있도록 했다. 세븐일레븐은 명절 도시락 구매 시 라면 증정과 인기 도시락 음료 증정 행사도 함께 진행한다. 지난해 설 연휴 도시락 매출이 전년 대비 10% 증가하는 등 명절 도시락이 하나의 소비 트렌드로 자리 잡았다는 판단에서다.
마트 업계는 설 차례상을 경제적으로 준비하려는 소비자들을 겨냥하고 있다. 이마트는 명절 당일인 오는 17일까지 피코크의 제수용 간편식을 10~30% 할인하는 행사를 진행한다. 대상 품목은 설날 많이 찾는 육수, 떡국떡과 같은 떡국 재료부터, 전류, 튀김 등 제사 음식과 식혜 등 전통 후식까지 약 50가지로 다양하다.
대표 상품으로 ‘피코크 떡국떡(1.4㎏)’, ‘피코크 이천쌀떡국떡(700g)’을 행사카드 결제 시 각각 20% 할인한 3984원, 5184원에 ‘피코크 한우사골육수(1㎏)’와 ‘피코크 진한 양지육수(500g)’는 10% 할인해 각각 5382원, 3582원에 판매한다.
피코크 제수용 간편식 행사상품을 2만5000원 이상 구매 시 5000원 상품권을 증정해 다양한 상품을 구매하면 보다 많은 혜택을 받을 수 있도록 했다.
이마트는 “제수용 간편식은 음식 준비의 번거로움을 덜어주는 편의성에다 개별 재료를 구매할 때보다 비용이 적게 드는 경제성까지 갖춰 명절 필수 아이템으로 자리 잡고 있다”고 말했다. 실제로 지난 설 행사 기간 피코크 전류 매출은 전년 대비 43% 늘었으며, 튀김류 매출은 2배 이상 증가한 것으로 집계됐다.
