“차례상도 혼밥도 푸짐하게” 고물가 속 ‘혼명족’ 노린 간편식 경쟁

CU는 다양한 명절 음식을 담은 간편식 출시와 함께 계란, 떡국 떡, 만두 등 설 명절 관련 상품을 대상으로 알뜰 프로모션을 기획했다. CU가 선보인 설 간편식은 돼지갈비 양념구이, 전, 나물 등 다양한 설 명절 대표 반찬으로 구성된 8찬 정식 도시락(6500원)과 오징어 튀김, 고구마 튀김, 김치전, 오색산적 등으로 채워진 전 세트 등이다.

CU의 지난해 설 연휴 기간 도시락 매출은 전년 대비 19.4% 증가했다. 특히 1인 가구가 주로 거주하는 원룸촌, 오피스텔, 대학가 등 입지의 매출 비중은 65.1%에 달했다.

이마트 피코크 제수용품 매장. 이마트 제공