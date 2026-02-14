李대통령 “강요 아니라고 말 바꿨단 비난 납득 안 가”

李대통령 “강요 아니라고 말 바꿨단 비난 납득 안 가”
연일 다주택자의 주택 매도를 ‘권고’ 중인 이재명 대통령이 14일 오후 또다시 부동산 관련 입장을 밝혔다.
이 대통령은 이날 오후 7시 27분 자신의 엑스(옛 트위터) 계정에 “명시적으로 다주택을 팔아라 말아라 한 것은 아니지만, 다주택 유지가 손해 될 것임을 엄중히 경고하였으니 매각 권고 효과가 당연히 있고, 다주택자는 압박을 느끼며 그걸 강요라고 표현할 수도 있다”면서 “그러나 저는 팔아라는 직설적 요구나 강요는 반감을 사기 때문에 파는 것이 이익인 상황을 만들고 이를 알려 매각을 유도했을 뿐”이라고 말했다.
이어 “‘다주택을 팔라’고 직설적으로 날을 세운 적도 없고, 매각을 강요한 적도 없으며 그럴 생각도 없다”면서 “권고냐 강요냐는 말하는 측과 듣는 측에 따라 다른 동전의 양면 같은 것인데, 언론이 동일한 상황에 대한 다른 표현을 가지고 대통령이 다주택 팔라고 날 세우다가 ‘돌연’ 강요 아니라고 말을 바꿨다고 비난하니 쉽게 납득이 되지 않는다”고 말했다.
이 대통령은 이 게시글에 <‘다주택 팔라’ 날 세우더니… “강요 아냐” 이 대통령 돌연 SNS>라는 제목의 언론 보도를 공유했다.
이 대통령은 “이전에 정부가 부동산 시장 정상화를 시도하면 정론직필해야 할 일부 언론들이 벌떼처럼 들고일어나 왜곡조작 보도 일삼으며 부동산 투기세력과 결탁해 그들의 입장을 옹호하고 정부 정책을 집중 공격하여 부동산투기 억제 정책을 수십 년간 무산시켜 왔다”면서 “그 결과 부동산이 나라의 부를 편중시키며 무주택 서민과 청년들의 희망을 빼앗고 주택문제가 결혼 출산 포기의 가장 큰 원인이 되었고, 저출생으로 대한민국이 전세계에서 가장 먼저 사라지게 생겼다”고 지적하기도 했다.
이 대통령은 “수십 년간 여론조작과 토목 건설 부동산 투기로 나라를 잃어버린 30년의 위험한 구렁텅이 직전까지 밀어 넣으며 그 정도 부와 권력을 차지했으면 이제 그만할 때도 되었다”면서 “여전히 부동산 투기 부추기며 나라를 망국적 부동산 불로소득 공화국으로 밀어 넣는 일부 세력과 집단들도 이제 일정한 책임을 져야 한다는 의견도 충분히 경청할 만하다”고 강조했다.
앞서 이대통령은 이날 오전 “저는 부동산 시장 정상화를 추구할 뿐, 집을 팔라고 강요하지 않는다”면서 “부동산 투자·투기에 주어진 부당한 특혜를 회수하고, 상응하는 부담을 하게 하려는 것”이라는 내용의 글을 게시했다.
