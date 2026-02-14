설상 첫 金 최가온 “여름에 한국에서 훈련하고 싶어요”
한국 설상 종목 최초의 올림픽 금메달리스트인 스노보더 최가온(세화여고)이 외국이 아닌 한국에서도 훈련을 하고 싶다는 바람을 전했다. 그간 스노보드는 한국에서 큰 관심과 주목을 받았던 종목이 아니다. 운동 환경이나 시설이 제대로 갖춰져 있지 않아 대다수 스노보드 선수는 해외에 조성된 인프라를 활용하기 위해 전지훈련을 떠나곤 한다.
최가온은 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 열린 대한체육회 메달리스트 기자회견에서 “한국에는 하프파이프 시설이 하나 있는데, 그 하나조차도 완벽하지 않아서 아쉬움이 있다”고 말했다. 그는 “일본에는 여름에도 훈련을 할 수 있는 에어매트 시설이 있다. 저도 일본에서 훈련을 하곤 한다”며 “(환경이 된다면)사실 한국에서 훈련을 하고 싶다. 앞으로 그런 시설들이 생겼으면 좋겠다”고 전했다.
최가온은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 홀로 90점을 넘어서며 우승을 차지했다. 그는 한국 설상 종목 최초로 올림픽에서 금메달을 따내며 새 역사를 썼다. 최가온은 “빨리 꿈을 이룬 편이라 영광스럽다. 앞으로는 목표를 멀리 잡지 않고, 당장 내일로 볼 것”이라며 “더 열심히 해서 지금보다 더 잘 타는 스노보드 선수가 되고 싶다”고 말했다.
그는 자신의 우상이자 롤 모델인 클로이 김(미국)을 제치고 우승했다. 올림픽 3연패를 노리던 클로이 김은 최가온의 3차 시기 무결점 연기에 가로막혀 은메달을 차지했다.
최가온은 “클로이 언니가 금메달을 땄으면 좋겠다는 생각이 들 정도로 마음이 엇갈렸다. 너무 존경하는 분을 제가 뛰어넘었다는 생각에 서운한 마음까지 들었다”며 “항상 멘토 역할을 해줬던 클로이 언니가 경기 끝나고 1등을 한 저를 꽉 안아줘서 행복했다. 클로이 언니를 넘어섰다는 생각에 뭉클함도 와 닿았다”고 말했다.
한국 스노보드는 이번 대회 금·은·동메달을 각각 1개씩 수집하며 메달 레이스에 선봉에 나섰다. 최가온 외에도 알파인 남자 평행대회전에서 김상겸(하이원)이 은메달을, 여자 빅어에서 유승은(성복고)이 동메달을 손에 쥐었다.
최가온은 “한국에선 설상 종목에 대한 관심이 많이 떨어진다. 다들 노력을 많이 많이 해서 성과가 나왔다고 생각한다”고 말했다.
1·2차 시기에 넘어져 몸 상태가 좋지 않았던 최가온은 불굴의 의지로 3차 시기에 나서 준비한 연기를 마쳤다. 그는 “몸이 아팠지만 3차 런 때 긴장하지는 않았다. 오직 기술만 생각했다”며 “무릎이 아파도 끝까지 타보자는 생각이었다. 올림픽에서 내 런을 완성해야겠다는 생각뿐이었다”고 강조했다.
화려한 공중 기술을 선보이는 스노보드는 부상이 잦은 종목이다. 그러나 최가온은 “원래 어릴 때부터 겁이 없는 편이었다. 승부욕이 너무 세서 겁을 이기는 것 같다”며 “언니, 오빠랑 같이 자라면서 승부욕이 세진 것 같다”고 말했다.
최가온은 금메달을 딴 뒤 가족, 친구 등 주변인들에게 축하 메시지를 많이 받았다. 스노보드 선수인 자신을 뒷바라지한 아버지, 벤 위스너(미국) 코치에게는 감사함을 표했다.
최가온은 “아버지가 일을 그만두고 저와 함께 이 길을 걸어오셨다. 끝까지 포기하지 않고 이 자리까지 와 줘서 제가 여기 있는 것 같다”고 말했다. 위스너 코치를 두고는 “제가 월드컵 1등을 해도 잘 표현을 하지 못했다. 올림픽 금메달을 목에 걸어주고 고마움을 전하고 싶었다”고 전했다.
최가온은 15일 한국으로 돌아간다. “친구들과 파자마 파티를 즐기고 할머니가 해준 밥을 먹고 싶다”고 그는 말했다. 당분간 휴식을 취하면서 다음을 준비할 예정이다. 최가온은 “이번 올림픽 때 최고의 런을 보여드린 게 아니다. 더 완벽하게 기술 완성도를 높일 것”이라며 “시합을 많이 뛰면서 긴장하는 것도 없애겠다”고 다짐했다.
