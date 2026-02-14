1세·3세 영유아도 짓밟혔다… 인도 뒤흔든 ‘코끼리의 난동’
인도 동부 지역에서 야생 코끼리 무리가 난동을 부려 일가족 4명을 포함해 6명이 숨지는 사고가 발생했다. 사망자 중엔 영유아 2명이 포함돼 안타까움을 더하고 있다.
14일(현지시간) 인도 일간 타임스오브인디아 등에 따르면 전날 새벽 인도 동부 자르칸드주 란치에서 북쪽으로 90㎞가량 떨어진 하자리바그 지역에서 코끼리 5마리가 난동을 부렸다. 자카르드주는 이 사고로 일가족 4명을 포함해 모두 6명이 사망했다고 밝혔다. 사망자 중 1세와 3세의 영유아도 포함됐다.
주민들은 코끼리 떼가 새벽에 집 벽을 부수고 문을 뽑아낸 뒤 안으로 들어가 거주자들을 짓밟았다고 전했다. 자르칸드주는 순찰을 강화하고 코끼리 무리의 이동 경로를 파악 중이다. 이 지역에서는 지난달 초부터 야생 코끼리가 마을을 습격해 2주 간 22명이 목숨을 잃었다.
전날 인도 인근에 있는 섬나라 스리랑카 동부 지역에서도 야생 코끼리의 공격으로 60대 여성이 숨지고 3명이 다쳤다. 힌두교 신자가 많은 인도에서 코끼리는 신성한 존재로 여겨지지만 대규모 도시화와 삼림 훼손 등으로 코끼리의 서식지가 줄면서 인도에서 최근 5년 간 코끼리로 인한 사망자가 2800명이 넘는 것으로 집계됐다. 스리랑카에서도 2015년부터 2024년까지 야생 코끼리로 인해 1000명 넘는 사망자가 발생한 것으로 알려졌다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사