오세훈 “중도층, 국힘 노선 좋아하지 않아…‘절윤’ 시급”
오세훈 서울시장이 14일 장동혁 국민의힘 대표와 당 지도부를 향해 당이 노선을 바꾸고 빨리 ‘절윤’해야 한다고 거듭 강조했다.
오 시장은 14일 MBN ‘뉴스와이드’ 인터뷰에서 “우리 당에 아직도 계엄을 옹호하는 듯한 발언을 했던 분들이 주로 장 대표 주변에 포진하고 있다”며 “이런 분들이 계속 계시는 한, 노선 자체가 ‘윤 어게인’에 가깝다고 느껴지는 한 이번 선거는 굉장히 어려울 것”이라고 말했다.
그는 “평소 정치에 크게 관여하지 않는 이른바 중도층 혹은 스윙보터는 지금 우리 당의 노선을 썩 좋아하지 않는다. 특히 수도권 승리를 하려면 국민이 동의하는, 다시 말해 민심의 바다인 중도층의 마음을 얻을 수 있는 노선으로 빨리 전환해야 한다”고 강조했다.
오 시장은 지방선거 공천을 앞두고 당 대표와 대립각을 세우는 부담에 대해 “입바른 소리를 하면 원래 미운털 박히는 건데 왜 걱정이 안 되겠냐”면서도 “저 하나만이라면 괜찮지만 서울과 경기 기초 지자체장들 전부 사색이 돼 있다. 빨리 당에서 지방선거에 도움이 되는 쪽으로 노선을 바꿔주길 바라는 분이 수천명 있다”고 설명했다.
아울러 “제가 한동훈 전 대표를 편든다는 오해를 받으면서까지 이렇게 절박하게 이야기하는 것을 당 지도부가 무게 있게 받아들여 깊이 고민해주시면 좋겠다”고 덧붙였다.
친한(친한동훈)계로 분류되는 배현진 의원이 전날 당 중앙윤리위원회로부터 당원권 정지 1년의 중징계를 받은 것에 대해선 “(당이) 계속 축출의 정치를 하고 있다. 어떻게든 보듬어 안아서 함께 선거를 치르는 체제로 들어가야 하는데 굉장히 안타깝게 생각한다”고 말했다.
그러면서 “늦지 않았다. 윤리위 결정은 이미 내려졌지만 당 최고위원회에서 바꿀 수 있다”며 “징계가 내려지는 경우 당헌·당규를 보면 징계 수위를 낮추거나 취소하는 게 당 지도부 회의에서 가능하게 돼 있다. 지도부의 그런 결단을 촉구한다”고 강조했다.
또 “(징계를) 취소하든지 수위를 낮추든지 재량껏 해도 좋은데, 배 위원장은 선거를 통해 당선된 분”이라며 “그런 분을 내치면 당내 민주주의 원칙에도 크게 어긋나고 다른 갈등의 불씨가 커지는셈”이라고 지적했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
