홍준표 “내란 잔당으론 총선도 가망 없어…당명·강령 다 바꿔야”
홍준표 전 대구시장은 14일 “내란 잔당으로는 이번 지방선거뿐 아니라 앞으로 있을 총선도 가망이 없다”며 국민의힘을 질타했다.
홍 전 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 “민주당 이재명 대표는 지난 총선을 앞두고 반명(반이재명) 세력을 무자비하게 숙청하는 공천을 했지만 윤석열, 한동훈의 헛발질로 총선에서 대승했다”며 “용병세력을 척결하지 않고는 그 당에 미래는 없다”고 밝혔다.
그는 이어 “정권교체 1년 뒤 치러지는 지선의 패배는 어차피 예정된 수순”이라며 “지선에 매몰돼 당과 나라를 망친 세력들에 대해 관용을 베풀면 또 다시 그런 분탕 세력들이 준동한다”고 덧붙였다.
그러면서 “3월 초 당명도 바꾸고 정강정책도 정통보수주의로 바꾸어 김종인 색채를 완전히 지우고 용병 잔재세력도 청산해 새롭게 출발하라”며 “‘당단부단 반수기란(當斷不斷 反受其亂·당연히 끊어야 할 것을 끊지 못하면 훗날 재앙이 온다)’이라는 고사성어를 명심하라”고 조언했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
