시사 전체기사

홍준표 “내란 잔당으론 총선도 가망 없어…당명·강령 다 바꿔야”

입력:2026-02-14 17:22
공유하기
글자 크기 조정
홍준표 전 대구시장. 대구시 제공

홍준표 전 대구시장은 14일 “내란 잔당으로는 이번 지방선거뿐 아니라 앞으로 있을 총선도 가망이 없다”며 국민의힘을 질타했다.

홍 전 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 “민주당 이재명 대표는 지난 총선을 앞두고 반명(반이재명) 세력을 무자비하게 숙청하는 공천을 했지만 윤석열, 한동훈의 헛발질로 총선에서 대승했다”며 “용병세력을 척결하지 않고는 그 당에 미래는 없다”고 밝혔다.

그는 이어 “정권교체 1년 뒤 치러지는 지선의 패배는 어차피 예정된 수순”이라며 “지선에 매몰돼 당과 나라를 망친 세력들에 대해 관용을 베풀면 또 다시 그런 분탕 세력들이 준동한다”고 덧붙였다.

그러면서 “3월 초 당명도 바꾸고 정강정책도 정통보수주의로 바꾸어 김종인 색채를 완전히 지우고 용병 잔재세력도 청산해 새롭게 출발하라”며 “‘당단부단 반수기란(當斷不斷 反受其亂·당연히 끊어야 할 것을 끊지 못하면 훗날 재앙이 온다)’이라는 고사성어를 명심하라”고 조언했다.

양윤선 기자 sun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
회계사 1.2억 vs 노무사 2500만원…개업 전문직 소득 ‘천차만별’
李대통령 “집 팔라 강요 안해…저는 1주택, 다주택자 비난 사양”
‘격노’로 기강 잡은 이 대통령…역대 대통령 ‘격노의 정치학’
李대통령 또 한밤중 글…“위례 재판서 검찰 황당한 증거 조작”
“변하지 않았다”는 장동혁, 따져보니…‘절윤’엔 모호한 거리두기
선수 바로 뒤까지 추격…드론이 바꾼 올림픽 중계
“AI 도입해도 일할 사람이 부족하다”…2034년까지 122만명 추가 인력 필요
게임, 현실이 되다…성수동 이색 공간 ‘펍지 성수’ [가봤어요]
국민일보 신문구독