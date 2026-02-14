전국소년체육대회 e스포츠 정식 종목 채택
‘FC 온라인’ 단일 세부종목으로 대회 진행
전국소년체육대회에서 e스포츠가 역사상 처음으로 정식 종목으로 체택됐다. ‘FC 온라인’을 단일 세부종목으로 대회를 치른다.
대한체육회가 주최하는 전국소년체육대회는 초·중등 학생 선수를 대상으로 하는 종합 스포츠 대회다. 14일 관련 업계에 따르면 이번 대회에서 e스포츠가 신설되며 FC 온라인이 단독 세부 종목으로 결정됐다.
e스포츠의 전국 규모 공식 스포츠 무대 참여는 지난 2014년 제95회 전국체육대회 동호인 종목 채택 이후 약 10년 만이다. 협회는 전날 “이번 채택을 계기로 청소년 선수 육성과 제도권 내 활동 기반 마련을 위해 학교 e스포츠 지원 사업을 추진하고 교육과정과의 연계를 강화하겠다”고 밝혔다.
본선 경기는 오는 5월 23, 24일까지 이틀간 부산e스포츠경기장에서 열린다. 12세 및 15세 이하 통합부로 운영되며, 단체전(3인)과 개인전 두 부문에서 총 51명의 선수가 경쟁한다. 각 지역 대표 선발전은 3월부터 4월 사이 진행되고 개인전 성적 상위 3명이 지역 연합팀 형태로 단체전에 출전하게 된다.
넥슨은 “종목사로서 선수들이 공정한 환경에서 기량을 발휘할 수 있도록 대회를 지원하겠다”고 전했다. 대회 규정에 따라 3·4위전은 실시하지 않으며, 4강 탈락자에게는 공동 동메달을 수여한다. 세부 일정과 요강은 향후 각 시·도 체육회 및 교육청을 통해 공지될 예정이다.
