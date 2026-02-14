트럼프 ４월 방중 앞두고 ‘탐색전’…중국은 독·프 공조 강화에 나섰다
미·중 외교수장 １시간 비공개 회동
뮌헨서 맞붙은 미·중 신경전
중국, 독일·프랑스와 회담서 ‘상호 신뢰’ 강조
마코 루비오 미국 국무장관과 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 13일(현지시간) 독일 뮌헨안보회의(MSC)에 참석해 1시간 동안 비공개 회동을 진행했다. 도널드 트럼프 대통령의 4월 방중 일정을 앞둔 사전 탐색전으로 풀이된다. 중국은 이에 앞서 독일‧프랑스와 첫 외교장관 회담을 열고 전략적 소통을 강화하는 데 합의했다.
중국 신화통신에 따르면 왕 주임은 “시진핑 주석과 트럼프 대통령은 중·미 관계 발전에 전략적 지침을 제시했다”며 “우리는 함께 양국 원수가 이룬 공동인식(합의)을 잘 이행하고, 2026년이 중‧미가 ‘상호존중·평화공존·상생협력’으로 나아가는 한 해가 되도록 해야 한다”고 밝혔다. 또 “양측은 이번 회담이 긍정적이고 매우 건설적이었다는 데 의견을 같이했다”면서 “정치·외교 채널의 조정 역할을 발휘하는 데 뜻을 모았다”고 덧붙였다.
AP·AFP통신도 양국의 외교 수장이 지난해 7월 말레이시아 회동에 이어 두 번째 대면 회담을 가졌다고 전했다. 트럼프 대통령과 시 주석이 지난 4일(미국시간) 올해 첫 전화 통화를 했는데, 트럼프 대통령은 미국산 석유·가스 구매를 제안한 반면 시 주석은 미국 무기의 대만 수출과 관련해 극도의 신중함을 요청한 바 있다.
트럼프 대통령은 지난해 10월 한국 부산에서 시 주석과 회담한 뒤 자신의 4월 방중과 시 주석의 연말 방미에 대해 여러 차례 언급해왔다. 통상적으로 정상 외교 일정에 대해 막판까지 함구한 중국은 지난 12일 외교부 대변인을 통해 트럼프 대통령의 4월 방중 일정을 이례적으로 직접 거론했다.
중국 외교부는 같은 날 독일·프랑스와의 첫 3자 회담 소식도 전했다. 왕 주임은 바데풀 독일 외무장관, 장 노엘 바로 프랑스 외무장관을 만나 “중국과 유럽의 50년 왕래와 협력이 증명하듯 양측은 경쟁자가 아닌 동반자”라며 미국의 일방주의를 겨냥해 “세계 평화와 발전이 전례 없는 도전에 직면했다”고 강조했다.
요한 바데풀 독일 외무장관은 “혼란하고 불안한 세계를 맞아 독일과 프랑스가 중국과 소통해 상호 신뢰를 증진하고 공동 목소리를 낼 필요가 있다”고 강조했다. 장 노엘 바로 프랑스 외무장관은 “세계 여러 곳에서 충돌이 이어지고 있는 상황에서 중국과 소통을 강화해 다자주의와 자유무역을 수호해야 한다”라는 입장을 피력했다.
이 같은 행보는 중국이 미국과 신경전을 벌이는 동시에 독일·프랑스와 3자 회담을 통해 미국의 대중 포위망에 균열을 내기 위한 전형적인 외교 전술로 평가된다. 트럼프 행정부로 인해 세계 질서가 재편되는 상황에서 유럽 국가들이 느끼는 피로감을 중국이 기회로 삼고 있다는 분석도 나온다.
