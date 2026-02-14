블리자드, ‘와우: 한밤’ 출시 앞두고 성수동서 팬 이벤트 ‘홈스윗홈’ 개최
블리자드 엔터테인먼트가 다음 달 3일로 예정된 ‘월드 오브 워크래프트’의 신규 확장팩 ‘한밤’의 출시를 기념해 한국 팬들을 위한 특별 커뮤니티 이벤트인 ‘홈스윗홈’을 개최한다.
이번 행사는 오는 28일 서울 성수동 소재의 ‘스테이지 엑스 성수 차봇’에서 오전 11시부터 오후 8시까지 꾸며질 예정이다.
이번 행사에서는 확장팩 ‘한밤’의 주된 테마인 아제로스를 위협하는 공허 세력과 유저들의 큰 기대를 모으고 있는 신규 콘텐츠 ‘하우징’ 시스템을 테마로 한 다채로운 체험 프로그램이 운영된다. 행사장 내부에는 참가자들이 출시 전 ‘한밤’을 직접 플레이해 볼 수 있는 시연존이 마련되며, 영웅들의 안식처가 될 하우징 시스템의 분위기를 직관적으로 느낄 수 있는 ‘홈스윗홈’ 컨셉의 포토존도 설치된다.
현장을 찾은 팬들을 위한 참여형 프로그램도 있다. 월드 오브 워크래프트의 상징적인 문양을 열쇠고리에 직접 새겨보는 ‘빛의 문양 각인소’를 비롯해 호드와 얼라이언스 중 본인의 진영을 선택하는 투표존이 운영된다. 이 밖에도 캐리커처 제작과 영웅 방문록 작성 등 짧은 시간 내에 즐길 수 있는 미니 프로그램이 마련되어 있다.
특히 이번 행사에는 개발팀의 앤드류 드 소사 수석 전투 디자이너가 한국을 직접 방문해 플레이어들과 소통할 예정이다. 현장에서는 사인회와 더불어 특별 경품 이벤트가 준비돼있다. 이번 행사는 월드 오브 워크래프트 팬이라면 누구나 사전 예약 없이 현장 등록만으로 참여가 가능하다. 구체적인 정보는 공식 블로그에서 확인할 수 있다.
