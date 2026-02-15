“이대통령, 장가를 참 잘 간 사람”…12년 대변인 김남준[인터뷰]

김남준 대변인이 지난 12일 청와대 영빈관에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 김지훈기자

김남준 청와대 대변인은 출범 9개월 차인 이재명정부 청와대 상황에 대해 “오르막을 오르는 자전거의 페달을 끊임없이 밟아야 하는 상황”이라고 설명했다.

12·3 비상계엄 선포로 탄핵당한 전임 대통령이 만든 ‘폐허’를 겨우 추스르자마자 부동산, 주식시장, 검찰개혁 등 각종 개혁 과제가 끊임없이 밀려와 전진을 멈출 수 없는 상황이라는 것이다.

청와대 본관에서 지난달 22일 열린 제20차 수석보좌관회의가 시작되기 전 김현지 제1부속실장(왼쪽)과 김남준 대변인이 이야기하고 있다. 김지훈 기자