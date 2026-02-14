“구직자가 돈 내고 일자리 찾는 시대”… 미국서 떠오른 ‘역채용 서비스’
다니엘 베하라노(36)는 지난해 역채용 서비스 ‘리퍼(Refer)’에 가입했다. 리퍼의 인공지능(AI) 에이전트는 그에게 한 자원봉사관리 회사의 임원을 소개했다. 베하라노는 여러 차례 면접 끝에 합격했고, 첫 월급의 20%를 리퍼에 수수료로 지급했다. 그는 채용 관리 시스템 속 수많은 지원자 사이에서 묻히지 않았다는 점이 “상쾌했다”고 말했다.
월스트리트저널(WSJ)은 지난 8일(현지시간) 미국 화이트칼라 구직시장이 냉각되면서 베하라노와 같은 구직자들이 채용을 위해 전문가를 고용하는 이른바 역채용 서비스가 새로운 트렌드로 확산하고 있다고 보도했다. 구직난과 경쟁이 심화하는 가운데 일부 구직자들이 취업 과정을 외주화하는 전략을 택하고 있다는 것이다.
WSJ는 “구직자들은 역채용 서비스를 통해 커리어 코칭과 이력서 검토뿐 아니라, 채용 담당자가 구직자를 대신해 지원서를 제출하는 업무까지 맡기기도 한다”며 “이는 기업이 채용 업체에 비용을 지불하고 인재 추천을 받던 기존 구조가 역전된 것”이라고 설명했다. 운영 방식은 업체별로 다르지만, 대부분 취업 성공 시 급여의 일정 비율을 수수료로 받는다.
리퍼의 하루 평균 신규 가입자는 지난해 8월 10명에서 최근 약 50명으로 늘었다. 약 2000개 기업이 이 플랫폼을 이용하고 있다. 맞춤형 서비스를 제공하는 고가 업체도 있다. 구직자에게 약 1500달러를 받는 ‘리버스 리크루팅 에이전시’는 커리어 코칭은 물론, 이력서와 링크드인(LinkedIn) 프로필 작성 서비스를 제공하고 있으며 매주 최대 100건 입사 지원서를 제출한다.
WSJ는 미 노동통계국 자료 등을 인용해 “지난해 말 기준 미국에서는 팬데믹 이후 처음으로 실업자 수가 구인 공고 수를 넘어섰고, 12월 기준 평균 구직 기간도 약 6개월로 늘어났다”고 전했다. 이어 “이는 채용업체 입장에서 기업을 대상으로 영업하기보다 구직자층을 공략하는 것이 더 유리할 수 있음을 시사한다”고 분석했다.
영국 일간 가디언도 이날 많은 미국 기업이 AI를 고용 감소의 원인으로 내세우는 등 ‘AI 워싱’을 하고 있다고 보도했다. 가디언은 “AI의 영향이 일부 있는 것은 사실”이라면서도 “전문가들에 따르면 관세, 팬데믹 기간의 과잉 채용 조정, 비용 절감 등 이윤 극대화가 더 큰 요인”이라고 지적했다.
마사 김벨 예일대 예산연구소 공동설립자는 “미국 기업계 일각에서는 트럼프 행정부의 경제적 영향에 대해 부정적인 발언을 꺼리는데, 이는 그에 따른 불이익을 우려하기 때문”이라며 “그렇기에 AI로 인한 효율성 제고를 해고의 배경으로 제시하면 잠재적인 반발을 피할 수 있다”고 설명했다.
