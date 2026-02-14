“코난·울트라맨이 중국 AI 영상에?”…日, ‘시댄스 2.0’ 저작권 침해 조사

오노다 기미 일본 경제안보담당상. EPA 연합뉴스

일각에서는 지난해 중국 스타트업 딥시크가 ‘가성비’ AI 모델을 내놓으며 파장을 일으켰던 ‘딥시크 모멘트’에 이어 올해는 ‘시댄스 모멘트’가 올 수 있다는 관측을 내놓고 있다.