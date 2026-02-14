“코난·울트라맨이 중국 AI 영상에?”…日, ‘시댄스 2.0’ 저작권 침해 조사
일본 정부가 중국 빅테크 바이트댄스의 인공지능(AI) 동영상 생성 모델 ‘시댄스 2.0’이 일본 애니메이션 등 콘텐츠 저작권을 침해했을 가능성이 있다고 판단해 조사에 착수했다.
14일 요미우리신문에 따르면 일본 내각부는 이달 초 중국에서 공개된 시댄스 2.0 생성 영상 중 ‘울트라맨’ ‘명탐정 코난’ 등 일본 애니메이션 캐릭터가 등장하는 영상이 온라인에서 확산하고 있다는 사실을 파악했다.
일부 영상에서는 다카이치 사나에 일본 총리로 추정되는 인물이 나오기도 하는 것으로 알려졌다.
이에 내각부는 전날 바이트댄스 일본 법인 측에 대응 방침을 조속히 제출할 것을 요구했다. 오노다 기미 경제안보담당상은 기자회견에서 “저작권자의 허락 없이 (일본 콘텐츠가) 활용되는 상황이라면 간과할 수 없다”며 “바이트댄스와도 소통하며 사안을 개선할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.
바이트댄스 일본 법인은 문제가 된 동영상을 확인했다며 “대응을 추진할 것”이라는 입장을 밝혔다고 요미우리는 전했다.
시댄스 2.0은 중국 동영상 플랫폼 ‘틱톡’의 모기업인 바이트댄스가 개발한 동영상 생성 AI 모델이다. 지난 7일 테스트 버전이 공개된 데 이어 12일 완전판이 출시됐다.
일각에서는 지난해 중국 스타트업 딥시크가 ‘가성비’ AI 모델을 내놓으며 파장을 일으켰던 ‘딥시크 모멘트’에 이어 올해는 ‘시댄스 모멘트’가 올 수 있다는 관측을 내놓고 있다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
