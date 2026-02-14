이란엔 항모 급파, 남미엔 약품 공수… 트럼프의 거침없는 ‘힘의 질서’
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵 협상 결렬을 대비해 중동에 두 번째 항공모함을 곧 보낼 예정이라고 밝혀 대이란 압박 수위를 한층 끌어올렸다. 미국은 이미 페르시아 만에 배치된 에이브러햄 링컨호에 더해 미 대서양 함대 소속인 제럴드 R. 포드 항모전단을 중동으로 파견할 예정인 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 베네수엘라의 긴급 의료 물자를 지원하겠다고 밝혀 서반구 주도권을 공고히 하고 있다.
트럼프 대통령은 13일(현지시간) 노스캐롤라이나주의 육군 기지 ‘포트 브래그’ 방문 전 워싱턴DC 백악관 기자들에게 두 번째 항모 파견과 관련한 질문을 받고 “곧 출발할 것”이라며 “협상이 결렬될 경우에 대비해 필요할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 또 “성공할 것으로 생각한다”며 협상에 대한 의지를 밝히는 동시에 “필요하다면 사용할 것”이라고 말해 외교‧군사 압박을 병행하는 ‘투트랙 전략’ 기조를 재확인 했다.
트럼프 대통령은 ‘포트 브래그’ 연설에서 “나는 우리가 (이란과) 합의를 할 수 있을지 정말 보고 싶다”며 “지난번에 합의가 될 줄 알았다. 하지만 우리가 한 일은 ‘미드나잇 해머(지난해 6월 미군의 이란 핵시설 공습 작전명)’였다”고 말했다. 연설 후 ‘이란 정권 교체를 바라느냐’는 기자들의 질문에 “그게 일어날 수 있는 가장 좋은 일인 것 같다. 그들은 47년 동안 계속 말해왔다”고 답했다. 미국과 이란은 1979년 이슬람 혁명 이후 적대 관계를 이어왔다.
같은 날 미 국무부는 “트럼프 대통령의 지시에 따라 베네수엘라 국민들에게 초기 물량으로 25팔레트(6000㎏ 이상)가 넘는 우선순위 의료 물품을 공수했다”며 “베네수엘라에 긴급 의료 물자를 대량 공급하기 위한 대규모 노력의 첫 번째 물량”이라고 설명했다. 미국은 의료품 지원이 인도적 차원이라고 밝혔지만 전략적 계산을 배제할 수 없다.
베네수엘라는 세계 최대 수준의 원유 매장국으로, 체제 안정과 석유 산업 재건은 글로벌 에너지 시장에 직접적 영향을 미친다. 베네수엘라 지원을 통해 에너지 자원 확보와 중국·러시아의 영향력을 차단하려는 고도의 전략적 행보로 분석된다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 베네수엘라 관련 질문에 “긴밀하게 협력하고 있다. 베네수엘라와의 관계는 가능한 범위에서 가장 좋은 상태”라며 “조만간 베네수엘라를 방문할 것”이라고 말했다. 하지만 구체적인 일정은 밝히지 않았다.
한편 트럼프 대통령이 이날 방문한 ‘포트 브래그’는 미 최대 군사기지로 미 특수전사령부의 본부이며, 그린베레와 공수사단 등 고도로 훈련된 부대가 주둔 중이다. 미 남북전쟁 당시 노예제를 옹호한 남부연합 장군의 이름을 따서 지어진 이 부대의 명칭은 조 바이든 행정부 때 남부연합 잔재 청산 차원에서 ‘포트 리버티’로 명명했다가 트럼프 2기 행정부 출범한 뒤 원래 이름으로 다시 바꿨다. 트럼프 대통령이 ‘포트 브래그’를 방문한 건 지난해 6월 이후 두번째다.
