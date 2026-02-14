파리 개선문서 경찰에 흉기 휘두른 괴한, 총 맞고 사망
프랑스 파리의 랜드마크인 개선문 인근에서 경찰을 향해 흉기를 휘두른 40대 남성이 경찰이 쏜 총에 맞아 숨졌다고 AP통신 등이 13일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 남성은 이날 개선문 아래 ‘무명용사의 묘’에서 횃불 재점화 의식을 거행하던 경찰에게 흉기를 휘둘렀고 경찰의 대응 사격에 총상을 입었다.
남성은 병원으로 이송됐으나 결국 사망했다. 국가대테러검찰청은 경찰과 행사 관람객 중 추가 부상자는 없었다고 밝혔다.
프랑스 검찰에 따르면 48세인 이 남성은 앞서 벨기에 몰렌비크시에서 경찰관 3명을 대상으로 저지른 테러 연계 살인 미수로 2013년 징역 17년형을 선고받은 바 있다. 12년간 복역한 뒤 지난해 12월 출소했으며 그 이후로 사법 당국의 감시 대상이었다.
검찰은 용의자의 단독 범행인지, 테러 조직 등과 연계된 범행인지 파악하기 위한 조사에 착수했다. 로랑 누네즈 내무장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “테러 위협 앞에서 침착하고 단호하게 대처하며 개입한 경찰관에게 전폭적인 지지를 보낸다”고 밝혔다.
사건 발생 이후 경찰은 대규모 병력을 개선문 일대에 배치했다. 파리교통공사(RATP)는 경찰의 요청에 따라 보안상의 이유로 개선문 인근 지하철역을 폐쇄했다.
개선문을 둘러싼 회전교차로의 차량 통행은 정상적으로 유지됐다. 파리의 대표 관광지 중 하나인 개선문은 유동 인구가 많은 샹젤리제 거리 끝에 자리 잡고 있다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사