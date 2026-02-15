‘스트롱맨’ 트럼프, 더욱 ‘스트롱’해진 반격에 직면하다
독일 메르츠 총리 “미국 리더십 잃어”
마크 카니 “美, 정상적인 것 없어”
파월 의장, 법무부 수사 사실 공개
침묵·인내·달래기 대신 반격 시작
‘스트롱맨’ 도널드 트럼프 미국 대통령이 재집권 이후 1기 동안 상호관세 폭탄과 그린란드 매입 시도 등을 앞세워 국제사회를 상대로 마피아식 외교를 펼친 결과 이전보다 강경해진 반격에 직면하고 있다. 그간 트럼프의 도발에 침묵하거나 아첨, 혹은 달래는 방식으로 대응해왔던 이들이 이제는 정면 비판에 나서기 시작했다.
지난 13일(현지시간) 프리드리히 메르츠 독일 총리는 뮌헨안보회의(MSC) 개회 연설에서 미국을 겨냥해 “법과 규칙에 기반한 국제질서가 파괴될 위기에 처했다”며 “미국의 리더십은 도전받고 있으며, 이미 상실했을지도 모른다”고 경고했다. 앞서 MSC는 지난 9일 발간한 보고서 ‘파괴의 한가운데서’(Under Destruction)를 통해 “기존 제도를 무자비하게 파괴하는 가장 강력한 인물은 도널드 트럼프 대통령”이라고 직격한 바 있다.
미국의 핵심 우방국인 캐나다의 마크 카니 총리 역시 지난달 20일 다보스포럼에서 트럼프를 정조준했다. 미국의 그린란드 매입 시도와 맞물려 유럽 국가들 사이에서 큰 반향을 일으킨 이 연설에서 카니 총리는 “강대국들이 경제적 통합을 무기로 관세를 지렛대 삼고, 공급망을 약점으로 활용하고 있다”며 중견국들의 결집을 촉구했다. 이어 27일 하원 질의에서도 미국과의 무역 협상 전망을 묻는 질문에 “현재 미국에서 정상적인 것은 거의 없으며, 그것이 진실”이라고 거듭 비판했다.
유럽 내 대표적인 대미 온건파로 꼽히던 키어 스타머 영국 총리 또한 트럼프의 북대서양조약기구(NATO·나토) 평가절하에 불쾌감을 숨기지 않았다. 트럼프는 지난달 23일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “나토군은 아프가니스탄 전쟁 당시 최전선이 아닌 후방에만 머물렀다”고 주장했다. 이에 대해 미군 다음으로 많은 전사자가 발생했던 영국의 스타머 총리는 “매우 모욕적이며 솔직히 말해 끔찍하다”며 사과를 요구했다. 평소 트럼프에 대해 공개 비판을 삼가왔던 스타머 총리의 이 같은 발언은 상당히 이례적이라는 평가다.
미국 국내에서도 침묵을 깨고 반격에 나서는 움직임이 포착되고 있다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 지난달 11일 공개한 연설 영상에서 “연준 청사 보수와 관련한 지난해 6월 내 증언과 관련해 법무부로부터 대배심 소환장과 형사기소 위협을 받았다”고 밝혔다. 지난 1년간 신중한 태도를 보였던 연준 수장이 공개적으로 ‘레드라인’을 그은 것이다. 이는 연준의 독립성을 흔드는 시도에 대한 제도권의 집단적 경고로 풀이된다.
종교계에서도 비판의 목소리가 터져 나왔다. 미국 내 가톨릭 최고위 추기경들은 트럼프 행정부의 외교 정책을 비판하는 공동성명을 발표했다. 지난달 24일 블레이즈 쿠피치(시카고 대교구), 로버트 맥엘로이(샌디에이고 대교구), 조셉 토빈(뉴어크 대교구) 추기경은 성명을 통해 정부의 정책이 “양극화와 당파주의, 편협한 경제·사회적 이익에 함몰되어 있다”고 질타했다. AP통신은 미국 추기경들이 공개적으로 정부 정책을 비판하는 것은 매우 드문 일이라고 전했다.
이러한 반격의 움직에는 트럼프의 권력 행사가 갈수록 공격적으로 확장되고 있다는 위기감이 깔려 있다. 워싱턴포스트(WP)는 “트럼프를 자극하지 않으려는 전략이 효과가 없다는 판단이 확산되면서, 이제는 맞서 싸우는 것이 낫다는 인식이 자리 잡았다”고 분석했다.
