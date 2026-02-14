‘설 연휴 첫날’ 귀성길 정체 시작…서울→부산 6시간10분
설 연휴 첫날인 14일 본격적인 귀성 행렬이 시작되며 전국 주요 고속도로에 정체가 빚어지고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 오전 10시 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 시간은 부산 6시간10분, 울산 5시간50분, 대구 5시간10분, 광주 4시간40분, 대전 2시간50분, 강릉 3시간30분이다.
각 도시에서 서울까지 예상 소요 시간은 부산 4시간50분, 울산 4시간30분, 대구 3시간50분, 광주 3시간20분, 대전 1시간40분, 강릉 2시간50분이다.
공사는 귀성길 정체가 오전 6~7시 시작돼 오전 11시~정오에 정점을 찍고 오후 6~7시쯤 해소될 것으로 내다봤다. 귀경 방향은 대체로 흐름이 원활할 전망이다.
경부고속도로 부산 방향은 안성 부근~천안 부근 19㎞, 천안분기점~천안호두휴게소 10㎞, 옥산휴게소~청주분기점 12㎞ 구간에서 서행하고 있다.
중부고속도로 남이 방향은 호법분기점~남이천나들목 8㎞, 대소분기점~진천 부근 5㎞, 진천터널 부근 4㎞, 서청주~남이분기점 6㎞ 구간에서 차량이 속도를 내지 못하고 있다.
서해안고속도로 목포 방향은 안산분기점~순산터널 부근 2㎞, 팔탄분기점 부근~화성휴게소 부근 5㎞, 서평택분기점~서평택 6㎞, 서평택~서해대교 부근 4㎞ 구간에서 혼잡이 빚어지고 있다.
논산천안고속도로 논산 방향은 차령터널~공주나들목 우성교 23㎞, 남공주나들목 용성천 2교~이인휴게소 복룡교 5㎞ 구간에서 차량이 서행 중이다.
이날 전국 교통량은 약 485만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 46만대, 지방에서 수도권으로 37만대가 이동할 것으로 보인다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사