李대통령 또 한밤중 글…“위례 재판서 검찰 황당한 증거 조작”

입력:2026-02-14 09:41
수정:2026-02-14 09:47
이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령이 또 다시 한밤중 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올렸다. 이번엔 자신이 연루된 ‘위례 신도시 개발비리 의혹’ 재판과 관련해 증거로 제출된 이른바 ‘정영학 녹취록’을 둘러싸고 검찰이 황당한 증거 조작을 했다고 주장하며 비판했다.

이 대통령은 14일 새벽 엑스에 올린 글에서 해당 녹취록이 조작됐다는 취지의 다른 계정 글을 링크한 뒤 “무수히 많은 사례 중 하나일 뿐”이라며 이같이 언급했다.

해당 게시물은 검찰이 위례 개발 비리 의혹 사건 재판 피고인인 정영학 회계사와 남욱 변호사 대화 녹취록을 조작했다는 내용을 담고 있다.

이 대통령이 14일 새벽 자신의 X에 '정영학 녹취록'이 조작됐다는 취지의 내용을 공유하며 "(검찰의) 황당한 증거 조작"이라고 썼다. 이 대통령 엑스 캡처

위례 신도시 개발 비리 의혹과 이 대통령을 엮기 위해 남 변호사 입에서 나온 ‘위례 신도시’라는 말을 ‘윗 어르신’으로 둔갑시켰다는 것이다.

실제로 검찰은 해당 녹취록 대목이 ‘위 어르신들이 너 결정한 대로 다 해줄 테니까’라는 것으로 ‘어르신들’은 이 대통령과 정진상 전 더불어민주당 정무조정실장을 가리킨 것이라고 주장했다.

1심 법원은 지난달 28일 “검찰 공소 사실에 범죄의 증명이 없다”며 정 회계사와 남 변호사 등 무죄를 선고했고, 검찰은 항소를 포기했다.

다만 이 대통령의 경우 위례 개발 비리 사건에서 부패방지법 위반 혐의로 2023년 3월 기소돼 재판을 받다가 대통령 당선 후 재판이 중지됐다.

이 대통령이 위례신도시 개발사업 과정에서 알게 된 개발사업 일정, 사업 타당성 평가보고서 내용 등 비밀을 민간업자들에게 유출하는 수법으로 남 변호사 등 민간업자와 호반건설이 각각 시행업자와 시공사로 선정되도록 해 이들에게 211억원의 부당이득을 챙겨줬다고 검찰은 보고 있다.

이 대통령은 지난 5일에도 엑스를 통해 검찰을 강하게 비난했다.

이 대통령은 ‘검찰, ’이 대통령 겨냥’ 위례 사건 항소 포기…그렇게 할 수밖에 없던 이유’라는 기사와 함께 “법리상 되지도 않는 사건으로 나를 엮어 보겠다고 대장동 녹취록을 ‘위례신도시 얘기’에서 ‘윗어르신 얘기’로 변조까지 해서 증거로 내더니…”라는 글을 올렸다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

