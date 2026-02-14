설날 가족과 함께 깜짝 여행…경기도 5선

각 말 앞에 붙어 있는 메모가 눈에 띈다.

말의 이름과 나이, 생김새는 물론

국제 규격의 실내마장과 자연 친화적인 야외마장을 보유하고 있어 날씨와 계절에 상관없이 승마를 즐길 수 있다. 코치뿐만 아니라 공인 자격을 갖춘 교관까지 상주한다는 것도 큰 장점이다.

초보자를 위한 ‘포니등급’ 교육과 등급 심사까지 진행하고 있어 체계적으로 승마를 배울 수 있다. 아이부터 어른까지 차근차근 승마에 익숙해지기 좋은 환경이다.