[속보] “아쉽다” 피겨 차준환 남자싱글 4위, 韓최고 또 경신
피겨스케이팅의 간판 차준환(서울시청)이 한국 올림픽 남자싱글 최고 성적을 다시 한 번 경신했다. 하지만 목표로 잡았던 종목 최초의 메달 획득에는 다가서지 못했다. 차준환은 “순위로 보면 어떻게 아쉬움이 안 남겠나. 당연히 남는다”며 “과정만 놓고 본다면 정말 최선을 다했다. 미련과 후회 없이 다 쏟아붓고 나왔다”는 소감을 전했다.
차준환은 13일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자싱글 프리스케이팅에서 기술 점수(TES) 95.16점에 예술 점수(PCS) 87.04점, 감점 1점으로 181.20점을 받았다. 지난 10일 쇼트프로그램에서 시즌 최고점인 92.72점을 받아 6위에 올랐던 차준환은 합계 273.92점으로 최종 4위를 기록했다.
차준환은 생애 세 번째 올림픽에 출전했다. 2018년 평창 대회 15위, 2022년 베이징 대회 5위를 기록하며 한국 남자싱글 최고 성적을 차례로 갈아치웠다. 이번 대회에선 한국 남자싱글 최초의 입상에 도전했으나, 순위를 한 계단 끌어올린 것에 만족해야 했다.
차준환은 간발의 차로 4위가 됐다. 미카일 샤이도로프(카자흐스탄·291.58점)와 가기야마 유마(280.06점), 사토 순(274.90점·이상 일본)이 금·은·동메달을 각각 가져갔다. 차준환은 3위 사토에게 0.98점 차로 뒤져 메달을 얻지 못했다.
점프 실수가 아쉬움으로 남았다. 차준환은 이날 프리 주제곡 ‘광인을 위한 발라드’에 맞춰 연기를 시작했다. 첫 점프 과제인 쿼드러플 살코를 깔끔하게 선보였다. 그러나 두 번째 점프인 쿼드러플 토루프를 시도하다 넘어져 감점이 발생했다. 이후 남은 연기는 큰 문제 없이 수행했다. 결과적으로는 점프 실수에서 나온 감점이 마지막 메달의 주인공을 바꾼 셈이 됐다.
차준환은 공동취재구역에서 취재진에 “계속 저도 메달을 꿈꾸고 있다고 말씀을 드렸지만 성취하지 못했다. 다만 선수가 아닌 사람으로서 인생에 더 큰 배움이 있지 않았나 싶다”고 말했다. 경기 직후 빙판에 주저앉았던 그는 “사실 한 번 넘어진 뒤 페이스가 약간 흔들렸다. 최선을 다해 살려내려고 노력했는데, 체력적으로 너무 방전됐던 것 같다”고 털어놨다.
차준환은 세 번째 올림픽을 향해 숨가쁘게 달려온 지난 4년의 시간을 떠올렸다. 그는 “종합선수권, 유니버시아드, 4대륙선수권, 아시안게임, 올림픽 등 하나씩 해보자는 생각으로 버텨왔던 것 같다”며 “험난한 4년의 여정을 마친 제게 숨 쉴 시간을 주고 싶다”고 말했다.
