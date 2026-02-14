“‘안나 카레니나’는 오늘날에도 유효한 이야기”

러시아 뮤지컬 연출가 알리나 체비크 인터뷰 “처음엔 싫었지만 사랑하고 이해하게 돼”

뮤지컬 ‘안나 카레니나’의 연출가 알리나 체비크. (c)마스트인터내셔널

러시아 대문호 톨스토이의 소설 ‘안나 카레니나’는 19세기 후반 고위 관료 카레닌의 아내 안나가 젊은 장교 브론스키와 불륜에 빠져 파국으로 치닫는 이야기를 그렸다. 가정을 버린 안나는 아들에 대한 죄책감과 사회적 비난에 괴로워하다 기차역에서 투신하고 만다.



2010년대 이후 러시아 뮤지컬 제작의 선두주자가 된 ‘모스크바 오페레타 씨어터’는 2016년 뮤지컬 ‘안나 카레니나’를 선보였다. 이 작품은 2018년 러시아와 한국 뮤지컬계 양쪽에 의미 있는 기록을 남겼다. 러시아에서는 자국 뮤지컬 가운데 처음 해외 라이선스 공연이 이뤄진 작품이 됐으며, 한국에서는 러시아 뮤지컬의 국내 최초 라이선스 공연이 됐기 때문이다. 뮤지컬 ‘안나 카레니나’가 2019년 국내 재연 이후 7년 만에 돌아온다.



옥주현이 출연한 뮤지컬 ‘안나 카레니나’의 2018년 한국 초연. (c)마스트인터내셔널

“소설 ‘안나 카레니나’를 읽었을 때 처음엔 여주인공 안나가 싫었어요. 그녀의 행동이 잘 이해되지 않았거든요. 공연으로 만들 때 여주인공의 행동을 관객에게 이해시켜야 하는데, 연출가인 나부터 확신이 들지 않았습니다. 하지만 뮤지컬을 연출하면서 안나를 다른 시각으로 바라보다 보니 사랑하게 됐고, 그녀의 행동도 이해하게 됐어요.”



뮤지컬 ‘안나 카레니나’의 러시아 초연부터 한국 초연과 재연을 연출했던 연출가 알리나 체비크가 지난 12일 서울 종로구의 한 호텔에서 기자들과 만나 작품에 대한 소회를 밝혔다. 체비크는 오는 20일부터 3월 29일까지 서울 종로구 세종문화회관 대극장에 올라가는 뮤지컬 ‘안나 카레니나’의 세 번째 시즌 연습을 위해 한국을 찾았다. 그는 “‘안나 카레니나’는 처음엔 고민을 안겨줬지만, 결과적으로 나와 가까운 작품이 됐다. 그동안 연출한 작품 가운데서도 가장 많은 사랑을 받고 있어서 프로덕션이 올라갈 때마다 연출로 자주 참여하고 있다”고 설명했다.



뮤지컬 ‘안나 카레니나’의 연출가 알리나 체비크. (c)마스트인터내셔널

체비크는 러시아 모스크바 오페레타 씨어터를 중심으로 오페라와 뮤지컬 연출가로 활동하고 있다. 특히 길지 않은 러시아 뮤지컬의 역사에서 성공 사례로 꼽히는 ‘몬테 크리스토’(2008년), ‘오를로프 백작’(2012년), ‘안나 카레니나’(2016년)가 모두 그의 연출로 만들어졌다. 이들 작품은 모스크바 오페레타 씨어터에서 레퍼토리로 꾸준히 공연되고 있다. 거의 매년 무대에 오르는 ‘안나 카레니나’의 경우 올해는 2월 17~23일 10회와 3월 7~12일 8회 공연되는데, 여배우 4명이 번갈아 가며 안나로 출연한다.



체비크는 “안나는 가난 탓에 나이 많은 남편과 원치 않는 결혼을 한 인물이다. 그러다가 브론스키를 만나 불같은 사랑에 빠지면서 당시 사회에서 용납되지 않는 행동을 한다”면서 “지금도 남자라면 용서되는 행동도 여자라는 이유로 그렇지 못한 경우가 적지 않다. 안나가 살던 19세기는 남성 중심적인 사회였기 때문에 안나는 결과적으로 사랑을 위해 (사회에) 저항하는 입장이 됐다. ‘안나 카레니나’는 단순한 사랑 이야기가 아니다”고 설명했다.



뮤지컬 ‘안나 카레니나’의 세 번째 시즌 출연자들. (c)마스트인터내셔널

개인의 행복을 선택한 안나가 사회 전체와 대립하는 구도는 오늘날에도 유효하다. 원작 소설이 오늘날까지 전 세계에서 고전으로 평가받는 이유이기도 하다. 체비크는 “오늘날 미디어와 SNS, 인터넷의 발달로 누군가의 실수를 집단적으로 비난하기 쉬운 시대가 됐다”며 “미디어를 통해 한 사람을 몰아붙이는 현상은 지금 우리가 충분히 이야기해볼 만한 뜨거운 주제”라고 말했다.



이날 기자간담회에서는 최근 논란이 된 안나 역 여배우 3명의 공연 회차 배분 문제에 대한 이야기도 나왔다. 이번에 총 38회차 공연 가운데 옥주현이 60%인 23회를 맡았다. 그리고 이지혜와 김소향은 각각 8회와 7회 무대에 오른다. 체비크는 “프로덕션의 내부 사정을 모두 알지는 못하지만, 회차 배분은 한 개인이 단독으로 결정할 수 있는 사안이 아니다. 제작사, 러시아 원작자, 배우가 사전에 합의해야 하는 만큼 소문이 부풀려진 것 같다”면서 “초연 때 같이 했던 옥주현은 큰 에너지와 성량을 가진 프로페셔널한 배우로 안나 역할에 합당한 배우이다. 연출자로서 옥주현의 공연 회차에 문제가 있다고 생각하지 않는다”고 답했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



