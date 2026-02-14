“올림픽 시작했나요?” 동계올림픽 한창인데…유통가는 ‘차분’
편의점 ‘집관족’ 겨냥 프로모션
공식 후원사는 밀라노 현지 공략
직장인 이모(26)씨는 “올림픽이 언제 시작했는지도 모를 정도로 조용하다”며 “예전엔 올림픽 관련 마케팅도 자주 봤던 것 같은데 올해는 잘 보이지 않는다”고 말했다. 2026년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 한창이지만 유통·외식업계는 좀처럼 들썩이지 않고 있다. 올림픽을 전후해 달아오르던 마케팅 열기가 눈에 띄게 줄어들면서 업계 안팎에선 ‘올림픽 특수’라는 말이 무색하다는 평가가 나온다.
14일 유통업계에 따르면 이번 동계올림픽 관련 마케팅에 가장 적극적인 곳은 24시간 영업이 가능한 편의점이다. 주요 경기가 한국 기준 심야 시간대에 편성되면서 ‘집관족’을 겨냥한 야식·주류 중심 프로모션이 이어지고 있다. GS25는 ‘스포츠 페스타’를 열고 오는 22일까지 치킨25 치킨 2종 1+1 행사를 진행한다. CU도 2월 한 달간 캔맥주 번들을 최대 59% 할인 판매하고 한국 선수단 금메달 획득 시 오프라인 매장 전용 할인쿠폰을 선착순 지급한다. 피겨스케이팅 콘셉트의 곰인형 ‘눈꽃피겨베어’ 기획세트도 단독으로 내놨다.
다만 이 같은 움직임이 유통업계 전반으로 확산되지는 않는 모습이다. 한 업계 관계자는 “브랜드사가 적극적이어야 유통사에서도 이벤트를 전개할 수 있는데 올해는 그런 움직임이 없다”며 “올림픽이라는 명칭과 오륜 상징, 휘장 등에 대한 상표권·저작권 규제가 엄격한 점도 영향을 미쳤다”고 말했다.
실제 올림픽 때마다 화제를 모았던 단복 관련 마케팅도 올해는 자취를 감췄다. 올림픽 단복이 후원 계약이 아닌 공개 입찰 방식으로 전환되면서 단복을 만든 노스페이스가 마케팅 권리를 갖지 못하게 됐고, 단복 ‘레플리카’ 출시와 백화점 팝업스토어 같은 연계 마케팅을 펼치기 어려워졌다는 설명이다.
마케팅 권리를 가진 공식 후원사들도 국내 판촉전에 적극적이기 보다는 개최지 현지 활동에 무게를 두는 모습이다. CJ제일제당은 현지 코리아하우스 ‘K컬처 존’에 한강변 편의점을 모티프로 한 부스를 꾸리고 방문객에게 ‘비비고’ 제품을 증정하고 있다. 만두·치킨·김·떡볶이 등 다양한 제품을 함께 선보이며 현지 소비자와 유통채널 바이어를 동시에 겨냥하는 전략이다. 오비맥주 카스도 공식 파트너로서 행사주와 응원용품을 지원하며 브랜드 홍보 활동을 전개하고 있다.
업계는 이번 대회가 국내에서 예년만큼의 흥행을 기대하기 어려운 여건이라고 본다. 유럽 개최로 주요 경기가 국내에선 심야·새벽에 열리는 데다 관심을 끌어올릴 스타 선수도 뚜렷하지 않다는 점에서다. JTBC의 단독 중계로 방송 노출과 화제성이 떨어졌다는 지적도 있다.
한국갤럽이 지난 10~12일 전국 만 18세 이상 1300명에게 조사한 결과 이번 동계올림픽에 ‘관심 있다’고 답한 응답자는 44%였다. 1992년 바르셀로나 올림픽 직전 관심도(75%), 2016년 리우 올림픽 관심도(60%)와 비교하면 낮은 수준이다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
