“최대 볼룸, 최고 아치”…트럼프의 ‘크고 번쩍이는’ 건축 취향

트럼프 “새로 건립하는 볼룸에서 대통령 취임식 열 것”

취임 직후부터 백악관 황금색 인테리어…마러라고 자택 닮은 꼴

케네디센터 리모델링, 개선문 건설 등 대형 공사 추진

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

“우리의 훌륭한 백악관 부지에 건설 중인 ‘그레이트 볼룸’의 두 가지 모습이다…완공되면 세계 어디에서도 지어진 적 없는 최고의 볼룸이 될 것이다.” 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 10일(현지시간) 트루스소셜에 현재 건설 중인 백악관 볼룸 조감도 2장을 공개했다. 그러면서 “전례 없는 구조와 안전, 보안 설계가 적용된 만큼 향후 대통령 취임식에도 사용될 예정”라고 설명했다. 트럼프에 앞서 백악관도 지난 3일(현지시간) 뉴스레터를 통해 백악관 볼룸 외관 조감도를 공개하며 “북쪽 벽면에 백악관 북측 파사드를 그대로 재현한 구조가 포함됐으며, 역사적인 백악관의 높이와 규모를 유지하는 방향으로 설계됐다”고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 10일(현지시간) 트루스소셜에 올린 백악관 볼룸 이미지.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 10일(현지시간) 트루스소셜에 올린 백악관 볼룸 이미지.

지난해 12월 10일(현지시간) 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 건물 리모델링 작업이 진행 중인 모습. 워싱턴=임성수 특파원