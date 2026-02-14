‘격노’로 기강 잡은 이 대통령…역대 대통령 ‘격노의 정치학’

격노 보도 이후 당청 엇박자 신속 정리

“사적 표현 전해지는 것, 의도적·전략적”

“격노는 제왕적 대통령 정치행위 일환”

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 청와대통신사진기자단

더불어민주당이 2차 종합특검 특별검사로 대북송금 사건 재판에서 김성태 전 쌍방울그룹 회장 변호를 맡았던 전준철 변호사를 추천한 데 대해 이재명 대통령이 ‘격노’했다는 보도가 지난 7일 나왔다. ‘이런 사람을 추천하는 것 자체가 부적절하다’, ‘순수한 의도로만 보이지 않는다’는 청와대 관계자의 구체적 표현이 보도에 적시됐다.



강훈식 대통령 비서실장은 이후 “이 대통령이 격노한 적은 없다. 그렇게 격노를 잘하는 스타일이 아니다”고 수습했다. 그러나 청와대 관계자들 사이에선 전 변호사를 추천한 당의 결정에 대한 분노가 감지된 게 사실이다. 이 대통령이 ‘격노’의 방식으로 감정을 티 내지 않았더라도, 상식적으로 상당히 불쾌할 수밖에 없다는 의견이 지배적이다.



공교롭게도 이 대통령 격노 보도 이후 엇박자를 내는 것으로 보였던 당청 관계가 차례로 정리되는 모습을 보였다. 정청래 민주당 대표는 “대통령께 누를 끼쳐 죄송하다”고 사과했다. 당청 간 사전 상의 없이 추진된 조국혁신당과 민주당의 합당 논의는 지선 이후로 연기됐다. 정 대표는 공소청 검사에 보완수사권을 부여하는 문제에 대해서도 “정부 입법안에 당 입장을 충분히 담아달라”며 한 발짝 물러섰다. 각종 입법 처리에도 속도가 붙은 분위기다.



이 대통령이 실제로 격노했든 안 했든, 결국 청와대 관계자가 전한 대통령 격노가 불협화음을 내던 당청 관계 국면을 뒤바꿔놓은 것이다.



대통령의 격노는 이처럼 단순한 감정 표출을 넘어 대통령이 가진 하나의 정치 행위처럼 활용돼왔다. 격노는 정부 내부 ‘기강 잡기’를 통한 위기 돌파에 활용됐다. 2019년 9월 조국 당시 법무부 장관 후보자 가족 비리 의혹에 대한 검찰의 1차 압수수색이 진행된 뒤 문재인 당시 대통령의 격노 사실이 전해졌다. 검찰 수사에 대한 불편한 심기를 격노 사실을 통해 간접적으로 전한 것이다.



조 당시 장관 임명을 둘러싼 후폭풍이 이어지자 문 전 대통령이 격노하는 일도 많아졌다. 같은달 문 전 대통령은 본인에 대한 개별 대통령기록관 건립 추진 보도, 일부 공공기관 홈페이지가 ‘동해’를 ‘일본해’로 표기한 사실 등에 대해 불같이 질책한 걸로 전해졌다. 조국 사태로 어수선한 공직사회 기강을 다잡기 위해 격노 빈도를 늘렸다는 해석이 나왔다.



대통령이 당 총재직을 겸하지 않게 된 뒤엔 당무를 우회적으로 비판하기 위해 격노가 자주 전해졌다. 2008년 8월엔 이명박 전 대통령이 “명분 없이 야당에 양보만 하면 여당으로서 제 역할을 못 하는 것 아니냐”고 격노했다는 청와대 관계자발 보도가 있었다. 격노를 통해 여야 원 구성 협상에 대한 불만을 간접적으로 전한 것이다. 이후 홍준표 당시 한나라당 원내대표는 협상 잘못을 인정하며 자세를 낮췄다.





격노는 윤창중 대변인의 성추행 파문(박근혜정부), 최규선 게이트(김대중정부) 등 청와대 참모나 측근의 귀책이 대통령 책임론으로 확산되는 것을 방지하기 위해서도 활용됐다. 또 강릉 무장공비 침투사건(김영삼정부), 미국 지명위원회의 독도 ‘주권 미지정’ 지역 변경(이명박정부) 등 민감 사안에 강경 대응하는 모습을 극적으로 내보여 국민 지지를 확보하는 용도로도 활용됐다. 채상병 사건 당시 윤석열 전 대통령의 격노처럼 대통령의 격노 여부는 정권 자체를 흔드는 ‘아킬레스건’이 되기도 한다.



최진 대통령리더십연구원장은 “사적 행위인 격노가 밖으로 공개된다는 것은 굉장히 의도적이며, 정치적·전략적인 목적을 띈다”며 “격노 이유와 명분이 확실한 경우엔 국정 운영의 주도권을 잡고 분란 소지를 조기에 차단할 수 있는 긍정 효과를 낼 수 있다”고 말했다.



이어 “대통령이 격노하면 참모진, 당, 정부가 상당히 민감하고 예민하게 반응할 수밖에 없어 국정이 자연스럽게, 정상적으로 작동하는 데 저해가 될 수도 있다”며 “윤석열정부에서 그랬던 것처럼 시도 때도 없이 격노가 감정적으로 분출되는 것은 특히 바람직하지 않다”고 강조했다.



박상병 정치평론가는 “우리나라는 제왕적 대통령이 가진 무소불위의 힘을 특정 영역에 강력히 투사하기 위한 수단으로 격노가 활용된다”며 “대통령이 모든 현장에 있을 수 없으니, 정부 분위기를 쇄신하고 정국을 급반전시키는 도구로 대통령은 격노하게 된다”고 설명했다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당이 2차 종합특검 특별검사로 대북송금 사건 재판에서 김성태 전 쌍방울그룹 회장 변호를 맡았던 전준철 변호사를 추천한 데 대해 이재명 대통령이 ‘격노’했다는 보도가 지난 7일 나왔다. ‘이런 사람을 추천하는 것 자체가 부적절하다’, ‘순수한 의도로만 보이지 않는다’는 청와대 관계자의 구체적 표현이 보도에 적시됐다.강훈식 대통령 비서실장은 이후 “이 대통령이 격노한 적은 없다. 그렇게 격노를 잘하는 스타일이 아니다”고 수습했다. 그러나 청와대 관계자들 사이에선 전 변호사를 추천한 당의 결정에 대한 분노가 감지된 게 사실이다. 이 대통령이 ‘격노’의 방식으로 감정을 티 내지 않았더라도, 상식적으로 상당히 불쾌할 수밖에 없다는 의견이 지배적이다.공교롭게도 이 대통령 격노 보도 이후 엇박자를 내는 것으로 보였던 당청 관계가 차례로 정리되는 모습을 보였다. 정청래 민주당 대표는 “대통령께 누를 끼쳐 죄송하다”고 사과했다. 당청 간 사전 상의 없이 추진된 조국혁신당과 민주당의 합당 논의는 지선 이후로 연기됐다. 정 대표는 공소청 검사에 보완수사권을 부여하는 문제에 대해서도 “정부 입법안에 당 입장을 충분히 담아달라”며 한 발짝 물러섰다. 각종 입법 처리에도 속도가 붙은 분위기다.이 대통령이 실제로 격노했든 안 했든, 결국 청와대 관계자가 전한 대통령 격노가 불협화음을 내던 당청 관계 국면을 뒤바꿔놓은 것이다.대통령의 격노는 이처럼 단순한 감정 표출을 넘어 대통령이 가진 하나의 정치 행위처럼 활용돼왔다. 격노는 정부 내부 ‘기강 잡기’를 통한 위기 돌파에 활용됐다. 2019년 9월 조국 당시 법무부 장관 후보자 가족 비리 의혹에 대한 검찰의 1차 압수수색이 진행된 뒤 문재인 당시 대통령의 격노 사실이 전해졌다. 검찰 수사에 대한 불편한 심기를 격노 사실을 통해 간접적으로 전한 것이다.조 당시 장관 임명을 둘러싼 후폭풍이 이어지자 문 전 대통령이 격노하는 일도 많아졌다. 같은달 문 전 대통령은 본인에 대한 개별 대통령기록관 건립 추진 보도, 일부 공공기관 홈페이지가 ‘동해’를 ‘일본해’로 표기한 사실 등에 대해 불같이 질책한 걸로 전해졌다. 조국 사태로 어수선한 공직사회 기강을 다잡기 위해 격노 빈도를 늘렸다는 해석이 나왔다.대통령이 당 총재직을 겸하지 않게 된 뒤엔 당무를 우회적으로 비판하기 위해 격노가 자주 전해졌다. 2008년 8월엔 이명박 전 대통령이 “명분 없이 야당에 양보만 하면 여당으로서 제 역할을 못 하는 것 아니냐”고 격노했다는 청와대 관계자발 보도가 있었다. 격노를 통해 여야 원 구성 협상에 대한 불만을 간접적으로 전한 것이다. 이후 홍준표 당시 한나라당 원내대표는 협상 잘못을 인정하며 자세를 낮췄다.격노는 윤창중 대변인의 성추행 파문(박근혜정부), 최규선 게이트(김대중정부) 등 청와대 참모나 측근의 귀책이 대통령 책임론으로 확산되는 것을 방지하기 위해서도 활용됐다. 또 강릉 무장공비 침투사건(김영삼정부), 미국 지명위원회의 독도 ‘주권 미지정’ 지역 변경(이명박정부) 등 민감 사안에 강경 대응하는 모습을 극적으로 내보여 국민 지지를 확보하는 용도로도 활용됐다. 채상병 사건 당시 윤석열 전 대통령의 격노처럼 대통령의 격노 여부는 정권 자체를 흔드는 ‘아킬레스건’이 되기도 한다.최진 대통령리더십연구원장은 “사적 행위인 격노가 밖으로 공개된다는 것은 굉장히 의도적이며, 정치적·전략적인 목적을 띈다”며 “격노 이유와 명분이 확실한 경우엔 국정 운영의 주도권을 잡고 분란 소지를 조기에 차단할 수 있는 긍정 효과를 낼 수 있다”고 말했다.이어 “대통령이 격노하면 참모진, 당, 정부가 상당히 민감하고 예민하게 반응할 수밖에 없어 국정이 자연스럽게, 정상적으로 작동하는 데 저해가 될 수도 있다”며 “윤석열정부에서 그랬던 것처럼 시도 때도 없이 격노가 감정적으로 분출되는 것은 특히 바람직하지 않다”고 강조했다.박상병 정치평론가는 “우리나라는 제왕적 대통령이 가진 무소불위의 힘을 특정 영역에 강력히 투사하기 위한 수단으로 격노가 활용된다”며 “대통령이 모든 현장에 있을 수 없으니, 정부 분위기를 쇄신하고 정국을 급반전시키는 도구로 대통령은 격노하게 된다”고 설명했다.이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지