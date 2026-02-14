선수 바로 뒤까지 추격…드론이 바꾼 올림픽 중계
지난 12일 이탈리아 코르티나 슬라이딩 센터. 드론 프로펠러 소리가 경기장을 가득 채운 가운데 한국 스켈레톤 간판 정승기가 첫 주행에 나섰다. 썰매에 엎드린 채 시속 120㎞가 넘는 속도로 질주하는 정승기의 뒤를 드론이 바짝 쫓았다. 중계 화면엔 마치 선수와 한 몸이 돼 얼음 트랙을 내달리는 듯한 영상이 펼쳐졌다.
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽은 그 어느 때 보다 선수와 가까워진 대회다. 선수 바로 뒤까지 따라붙는 드론이 중계 판도를 바꿨다. 한층 몰입감을 높였다는 평가와 함께 선수 경기력에 변수가 될 수 있다는 우려가 나온다.
드론이 올림픽에 처음 등장한 건 2014년 소치 대회다. 하지만 이번 대회에서 드론의 활용 범위와 기술적 완성도가 크게 높아졌다. 선수와 같은 눈높이로 움직이는 ‘1인칭 시점(FPV) 드론’이 처음 도입되면서다. 이번 대회 FPV 드론만 25대에 달한다. 넓은 풍경을 보여주는 전통적 방식의 드론은 10대에 그친다.
선수 바로 앞이나 뒤에서 근접 촬영하는 만큼 속도감과 긴박감을 생생하게 전달할 수 있다. 알파인스키, 루지 등 고속 종목에서 특히 빛을 발한다. 미국 NBC방송의 올림픽 중계방송 조정국장 마이클 시언은 이를 “게임 체인저”라고 칭했다. 워싱턴포스트는 “그 어느 때보다 시청자를 경기 현장 가까이에 데려다 놓았다”고 평가했다.
다만 경기 내내 두드러지는 드론 소음은 골칫거리다. 영국 BBC는 “2010 남아공월드컵 당시 경기장을 뒤덮었던 부부젤라의 겨울판이란 비유도 나온다”며 “이러한 소리가 선수 인생 가장 중요한 무대에서 집중력을 방해할 수 있다는 우려가 있다”고 전했다.
선수들의 반응도 엇갈린다. 스위스 프리스타일 스키 선수 줄리아 탄노는 “경기 시작 전과 연습 중에는 드론이 눈에 들어오지만 경기가 시작되면 의식하지 않게 된다”고 말했다. 여섯 번째 올림픽 출전인 미국 봅슬레이 선수 케일리 험프리스는 “일부는 처음에 불안해했지만 전문가가 조종한다는 걸 알곤 그 전만큼 불안해하진 않는다”고 전했다.
반면 영국 스켈레톤 전설 리지 야놀드는 “내가 드론과 함께 경기를 치른다면 굉장히 의식하게 될 것 같다”며 “아주 작은 변화나 요소도 선수들의 멘탈에 영향을 줄 수 있다”고 말했다. 미국 스노보드 선수 비아 킴은 드론이 선수에게 지나치게 가까이 접근하는 때가 있다고 지적했다.
이에 국제올림픽위원회(IOC)는 “충분한 테스트를 거쳐 방해 요소를 최소화하기 위해 많은 시간을 들였다”며 선수나 팀으로부터 관련 불만이 접수된 바는 없다고 밝혔다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
