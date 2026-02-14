선수 바로 뒤까지 추격…드론이 바꾼 올림픽 중계

스위스의 마르코 오데르마트가 지난 9일(현지시간) 이탈리아 보르미오의 스텔비오 스키 센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 알파인스키 남자 팀 복합 경기에서 질주하고 있다. AP연합뉴스

드론이 올림픽에 처음 등장한 건 2014년 소치 대회다. 하지만 이번 대회에서 드론의 활용 범위와 기술적 완성도가 크게 높아졌다.

선수 바로 앞이나 뒤에서 근접 촬영하는 만큼 속도감과 긴박감을 생생하게 전달할 수 있다. 알파인스키, 루지 등 고속 종목에서 특히 빛을 발한다. 미국 NBC방송의 올림픽 중계방송 조정국장 마이클 시언은 이를 “게임 체인저”라고 칭했다.

워싱턴포스트는 “

고 평가했다.

미국 스노보드 선수 비아 킴은 드론이 선수에게 지나치게 가까이 접근하는 때가 있다고 지적했다.

이에 국제올림픽위원회(IOC)는 “충분한 테스트를 거쳐 방해 요소를 최소화하기 위해 많은 시간을 들였다”며 선수나 팀으로부터 관련 불만이 접수된 바는 없다고 밝혔다.