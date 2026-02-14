“변하지 않았다”는 장동혁, 따져보니…‘절윤’엔 모호한 거리두기

장동혁 국민의힘 대표. 연합뉴스

장 대표는 지난해 8월 전당대회 과정에서

“탄핵에 찬성했거나 지속해서 당론을 어긴 분들, 당에 해당행위를 한 분들은 사죄하고 자숙해야 한다”고 날을 세웠다. 탄핵 문제는 당초 친한(친한동훈)계 핵심이었던 그가 한 전 대표와 갈라서게 된 결정적 분기점이기도 하다. 그는 전당대회 출마 회견에서도

“계엄이 잘못됐다고 해서 해결책이 반드시 탄핵이어야 하는 건 아니며, 그래서 당시 탄핵에 반대했고 지금도 그 소신은 변화 없다”고 말했다. 그는 윤석열 전 대통령 탄핵 결정에 대해서도 “순수한 사법적 판단으로 인정하지 않는다. 일정한 정치적 함의가 포함된 결정과 심판”이라고 폄훼했다.

“계엄의 주된 목적 중 하나가 부정선거 가능성 확인이었다”며 “선거관리위원회는 부정선거가 없음을 국민에게 설득할 책임이 있다”고 말했다. 전당대회 과정에선

“대표가 되면 부정선거 끝장토론 공론의 장을 만들겠다”며 “최대한 제도를 보완해 부실선거나 부정선거 여지가 없게 만들어야 한다”고 주장했다.