“변하지 않았다”는 장동혁, 따져보니…‘절윤’엔 모호한 거리두기
장동혁 국민의힘 대표는 지도부 노선 변경 움직임에 대해 강성 지지층 해명 요구가 이어지자 “그간 밝혀 온 입장에 변화된 것이 없다”고 밝혔다. 6·3 지방선거를 앞둔 상황에서 장 대표의 본심이 무엇인지에 대해 당 안팎의 관심이 몰리고 있다. 국민일보는 14일 그간 장 대표 발언을 토대로 ‘변하지 않았다’는 말의 의미가 무엇인지 따져봤다.
장 대표는 지난 10일 한 유튜브 인터뷰에서 “계엄·탄핵·절연·윤어게인·부정선거 등 모든 문제에 대해 전당대회 이전부터 분명한 입장을 밝혀왔고, 변화된 게 없다”고 못을 박았다. “‘윤석열 어게인’ 세력에 동조한 적 없다”는 장 대표의 지난 2일 비공개 의원총회 발언이 알려지면서 일부 강성 지지층이 반발하자 직접 진화에 나선 것이다.
계엄과 관련해선 장 대표는 ‘잘못된 선택’이라는 입장을 유지해왔다. 장 대표는 국회의 계엄해제 요구 결의안 표결에 직접 참여한 국민의힘 의원 18명 중 한 명이기도 하다. 다만 책임 통감보다는 이재명 대통령과 더불어민주당 측으로 책임을 돌리는 모습을 보여왔다. 그는 계엄 1주기였던 지난해 12월 3일 “계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 수단이었다”며 반성보다는 강성 지지층에 소구하는 메시지를 내기도 했다.
탄핵에 대해선 분명한 반대 입장을 고수하고 있다. 장 대표는 지난해 8월 전당대회 과정에서 “탄핵에 찬성했거나 지속해서 당론을 어긴 분들, 당에 해당행위를 한 분들은 사죄하고 자숙해야 한다”고 날을 세웠다. 탄핵 문제는 당초 친한(친한동훈)계 핵심이었던 그가 한 전 대표와 갈라서게 된 결정적 분기점이기도 하다. 그는 전당대회 출마 회견에서도 “계엄이 잘못됐다고 해서 해결책이 반드시 탄핵이어야 하는 건 아니며, 그래서 당시 탄핵에 반대했고 지금도 그 소신은 변화 없다”고 말했다. 그는 윤석열 전 대통령 탄핵 결정에 대해서도 “순수한 사법적 판단으로 인정하지 않는다. 일정한 정치적 함의가 포함된 결정과 심판”이라고 폄훼했다.
부정선거론은 음모론적 주장을 그대로 수용하기보다는 선거제도 개편으로 톤을 낮춰 왔다. 장 대표는 지난해 2월 국회 ‘내란 혐의 진상규명 국정조사 특별위원회’에서 “계엄의 주된 목적 중 하나가 부정선거 가능성 확인이었다”며 “선거관리위원회는 부정선거가 없음을 국민에게 설득할 책임이 있다”고 말했다. 전당대회 과정에선 “대표가 되면 부정선거 끝장토론 공론의 장을 만들겠다”며 “최대한 제도를 보완해 부실선거나 부정선거 여지가 없게 만들어야 한다”고 주장했다.
‘절윤’과 ‘윤어게인’ 세력에 대한 입장 설정은 장 대표에겐 가장 큰 난제로 꼽힌다. 강성 지지층 지지를 기반으로 당권을 거머쥔 만큼 이들을 외면하기 어려운 태생적 구조 속에 놓여 있다. 지도부 내 강경파인 김민수 최고위원은 지난 9일 “윤어게인을 외쳐선 지선에서 이길 수 없다”고 발언했다가 이튿날 “프레임화 된 구호로는 이길 수 없다는 의미”라고 해명했다. 강성 지지층 반발이 이어지자 하루 만에 달래기에 나선 것이다.
당 안팎에선 ‘장동혁 지도부’가 선거 승리를 위한 중도 확장과 강성 지지층 달래기 사이에서 딜레마에 빠졌다는 평가가 나온다. 장 대표는 절윤에 대해 확답 대신 ‘전략적 모호성’을 유지하고 있다. 그는 지난 13일 언론 인터뷰에서 윤 전 대통령과의 절연 의사를 명확히 하지 않아 모호하다는 당 안팎 지적에 대해 “절연은 과거의 잘못을 반복하지 않고 새로운 모습을 보여주는 것”이라며 “말로써 하는 것은 계속해서 분란과 갈등의 불씨가 될 뿐”이라고 답했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
