“무덤조차 과분하다”…세조 무덤, ‘별점 테러’에 리뷰창 닫힌 사연은

조선 7대 왕 세조가 묻힌 광릉이 지도 앱에서 때아닌 ‘별점 테러’를 받고 있다. 단종의 이야기를 다룬 영화 ‘왕과 사는 남자’가 흥행하면서다. 욕설까지 난무하자 급기야는 리뷰창이 닫혀버리기까지 했다.
16일 네이버 지도 살펴보니 경기 남양주시 광릉의 장소 리뷰엔 세조를 향한 비난과 욕설이 난무했다. 세조를 향해 “아빠가 세종인데 뭘 보고 자란 거임?” “무덤조차 과분하다” 등 분을 쏟아내는 거친 표현이 곳곳에서 발견됐다. 왕이 사는 남자의 영화 티켓 사진이나 포스터를 첨부한 글도 다수였다. 장소를 직접 방문하고 남긴 후기는 찾아보기 어려운 수준이었다.
‘왕과 사는 남자’ 관람객들이 여운에서 빠져나오지 못하고 지도 앱에서 감정을 표출하고 있는 모습이다. 왕과 사는 남자는 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 단종과 그를 맞이한 광천골 마을 사람들의 이야기를 담은 작품이다. 지난 4일 개봉해 12일 기준 누적 관객 수 136만5904명을 기록하며 박스오피스 1위를 지키고 있다.
서비스 취지에 맞지 않는 리뷰로 도배되자 카카오에선 아예 광릉의 리뷰창이 폐쇄됐다. 텍스트 리뷰뿐 아니라 5점 만점에 1점대였던 별점조차 볼 수 없는 상황이다. 카카오 관계자는 “서비스의 신뢰성과 품질 유지를 위해 장소와 관련 없는 후기가 반복적으로 등록될 경우 일시적으로 후기를 제공하지 않는 ‘장소 세이프 모드’를 운영하고 있다”고 설명했다.
한편 광릉과 달리 단종의 능 강원도 영월군 장릉에는 단종을 향한 응원과 위로가 가득했다. “단종 오빠, 영화 보고 생각나서 여기까지 왔어” “홍위야 거기선 꼭꼭 행복하게 살아” 등 따뜻한 메시지가 리뷰창을 메우고 있었다. 이 역시 장소와는 무관한 리뷰지만 광릉의 리뷰가 닫힌 카카오맵에서도 장릉의 리뷰 서비스는 여전히 제공되고 있었다. 광릉과 달리 욕설과 비속어가 적었기 때문으로 보인다.
설 연휴 이후에도 왕과 사는 남자의 흥행은 이어질 것으로 기대된다. 개봉 5일 만에 누적 관객수 100만명을 기록하며 개봉 초기부터 빠른 속도로 관객을 모은 영화는 지난 11일 ‘휴민트’에 박스오피스 1위 자리를 내주기도 했으나 하루 만에 이를 탈환했다.
