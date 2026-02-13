500m 메달 불발 최민정…아직 세 발 남았다
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전한 최민정이 500m 메달 획득에 실패했다. 1000m와 1500m, 3000m 계주 등 세 경기를 남겨둔 가운데 그의 메달 도전은 아직 끝나지 않았다.
최민정은 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 여자 500m 준결승에 한국 선수 중 유일하게 출전했다. 결승선을 두 바퀴 남겨둔 시점까지 선두를 유지했으나 막판 추월을 허용하며 5위로 결승선을 밟았다. 이후 파이널B에서 2위로 경기를 마쳤다.
최민정은 경기 후 눈시울이 붉어진 채 “후회 없이 준비했고, 최선을 다했다. 내가 조금 부족했던 것 같다”고 말했다. 대회를 앞두고 단거리 경기에서의 성과를 목표로 밝혔던 만큼 아쉬움이 남는 기색이었다.
오랜 기간 세계 최고의 기량을 유지해 온 한국 쇼트트랙이지만, 단거리에선 상대적으로 약세를 보였다. 한국 여자 쇼트트랙은 역대 올림픽에서 금메달 14개와 은메달과 동메달을 각각 7개 수확했지만, 500m에선 전이경(1998년 나가노 대회)과 박승희(2014년 소치 대회)가 두 차례 동메달을 차지한 게 전부였다. 최민정이 12년 만의 포디움 복귀를 노렸으나 무산됐다.
최민정은 주 종목인 중·장거리에서 새 역사에 도전한다. 역대 올림픽에서 금메달 3개와 은메달 2개를 보유하고 있는 그는 금메달을 추가하면 전이경과 함께 한국 동계 올림픽 최다 금메달 타이를 이룬다. 메달 2개를 추가할 경우 통산 메달 7개로 한국 선수 동·하계 올림픽 최다 메달 단독 1위에 오른다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
