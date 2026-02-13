배현진 “국힘 지도부, 서울 공천권 강탈…징계 납득 못 해”

배현진 국민의힘 의원. 뉴시스

지금 무소불위인 듯 보이는 권력으로 저의 당원권은 잠시 정지시킬 수 있으나 태풍이 돼 몰려오는 준엄한 민심은 견디기 힘들 것”

이라며 “

저 배현진은 서울을 지키기 위한 투쟁을 앞으로도 계속해 나가겠다”고 강조했다.