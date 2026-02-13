배현진 “국힘 지도부, 서울 공천권 강탈…징계 납득 못 해”
배현진 국민의힘 의원이 당 중앙윤리위원회로부터 당원권 정지 1년의 중징계를 받자 “예상했던 그러나 납득할 수 없는 징계”라고 반발했다.
배 의원은 13일 국회에서 기자회견을 열어 “장동혁 지도부는 기어이 윤리위 뒤에 숨어서 서울의 공천권을 강탈하는 비겁하고 교활한 선택을 했다”며 이같이 밝혔다.
배 의원은 “장동혁 지도부의 생존 방식은 지금 국민 여러분께서 지켜보시듯 당내 숙청뿐”이라며 “당내에서 적을 만들고 찾지 않으면 목숨을 부지하지 못하는 무능한 장동혁 대표가 다가올 지선을 감당할 능력이 되겠나”라고 말했다.
이어 “지금 무소불위인 듯 보이는 권력으로 저의 당원권은 잠시 정지시킬 수 있으나 태풍이 돼 몰려오는 준엄한 민심은 견디기 힘들 것”이라며 “저 배현진은 서울을 지키기 위한 투쟁을 앞으로도 계속해 나가겠다”고 강조했다.
기자회견에는 한동훈 전 대표를 비롯해 친한(친한동훈)계인 박정훈·안상훈·유용원 의원 등이 참석했다.
앞서 당 윤리위는 배 의원에 대해 당원권 정지 1년의 징계를 결정했다고 밝혔다. 징계가 확정되면 배 의원이 맡고 있던 서울시당위원장직도 박탈된다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
