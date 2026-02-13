미래에셋, 국내 4위 가상자산 거래소 코빗 지분 인수 결정
미래에셋그룹이 국내 4위 가상자산(암호화폐) 거래소 코빗을 인수하기로 결정했다.
13일 미래에셋그룹 계열사 미래에셋컨설팅은 코빗 주식 2691만주를 1335억원에 취득하기로 결정했다고 공시했다. 금융위원회 대주주 적격성 심사를 통과하게 되면 미래에셋컨설팅은 코빗 지분 92.06%를 보유하게 된다. 미래에셋컨설팅은 취득 목적에 대해 “디지털자산(가상자산) 기반 미래 성장동력을 확보하고자 함”이라고 밝혔다.
코빗 최대주주였던 넥슨의 지주회사 NXC와 SK스퀘어가 보유하고 있던 지분을 전량 매입하는 것으로 보인다. SK플래닛은 이날 코빗 주식 922만주를 457억원에 매각하기로 결정했다고 공시했다.
금융사와 가상자산 기업 간 합종연횡은 최근 새로운 트렌드로 떠오르고 있다. 앞서 네이버 금융 계열사 네이버파이낸셜과 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무는 작년 말 포괄적 주식 교환을 통해 두나무를 네이버파이낸셜의 자회사이자 네이버의 손자회사로 편입하는 방안을 의결하기도 했다.
