與 조작기소특위 위원장에 ‘전준철 추천’ 이성윤… “철회해야” 당내 반발
더불어민주당이 여권 인사 대상 검찰 기소에 대응하는 특별위원회의 위원장 인선을 놓고 다시금 당내 잡음을 노출했다. 앞서 2차 종합특검 후보 추천 문제로 당내에서 비판받은 이성윤 최고위원이 특위 위원장에 임명되자 비당권파인 소위 ‘반청’(반정청래) 성향 의원들은 곧장 철회를 요구하고 나섰다.
한준호 민주당 의원은 13일 페이스북을 통해 “이 최고위원의 정치검찰 조작기소 대응 특위 위원장 임명은 철회돼야 한다”며 “당원들의 신뢰를 저버린 인선”이라고 주장했다. 이 최고위원이 앞서 2차 종합특검 후보로 추천한 것으로 알려진 전준철 변호사가 과거 대북송금 의혹 사건 당시 이재명 대통령에게 불리한 진술을 쏟아낸 김성태 전 쌍방울 회장의 변호인단 소속이었던 점을 지적한 것이다.
직전에 해당 특위 위원장이었던 한 의원은 “이 대통령을 겨눴던 변호사를 2차 특검 후보로 추천하는 과정에 깊이 관여했던 책임은 결코 가볍지 않다”고 강조했다. 그러면서 “지금 그런 분이 정치검찰 조작기소 대응 특위를 맡는다는 것은 당원의 상식과 신뢰를 무너뜨리는 결정”이라고 규정했다.
같은 날 민주당으로의 복당 의사를 밝힌 송영길 소나무당 대표가 오히려 적임자라고도 주장했다. 한 의원은 “정치검찰 조작기소에 맞서는 자리는 그 피해를 온전히 겪고 그 싸움을 끝까지 감당해 온 사람이 맡아야 한다”고 말했다.
이건태 의원은 한발 더 나아가 정청래 대표가 사과하라고 요구했다. 그는 “이런 모순적 인선으로 조작기소의 실체를 어떻게 밝힐 수 있겠나”라며 “정 대표는 즉시 이 위원장 임명을 취소하고, 대통령과 당원께 진심으로 사과하라”고 촉구했다.
특위 소속 변호사들도 정 대표를 향해 임명 철회와 면담을 요청했다. 특위 위원인 김성진·김현철·백종덕·신알찬·이희성 변호사는 이날 배포한 공동 입장문에서 “특위가 불필요한 정치적 논란을 안고 간다면 그 활동의 정당성은 근본부터 흔들릴 수 있다”고 밝혔다. 요청이 받아들여지지 않을 시 5명 전원 위원직에서 사퇴하겠다고도 못박았다.
민주당 지도부는 앞서 같은 날 오전 최고위원회의에서 이 최고위원의 선임을 의결했다. 동시에 기존의 3대 종합특검 대응특위의 명칭을 2차 종합특검 대응특위로 변경하고, 전현희 전 최고위원이 맡았던 위원장직에는 강득구 최고위원을 임명했다. 박수현 수석대변인은 “기존 관례에 따라 최고위원들이 순서대로 맡은 것”이라고 설명했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사