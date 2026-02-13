인천폴리텍대 중장년 특화 ‘PLC 스마트팜’ 과정 19명 수료

수료식. 인천폴리텍대 제공

이번 과정은 40세 이상 중장년층을 대상으로 PLC 제어 기술과 스마트팜 운영 실무를 결합해 총 120시간 동안 운영됐다. 교육생들은 스마트팜 기초 이해부터 작물 재배 및 환경 관리, 시스템 운용·제어까지 현장 중심의 핵심 기술을 집중적으로 익혔다.

특히 이론 위주 교육에서 벗어나 장비 구동과 시스템 운용 등 실습 중심으로 구성해 교육 효과를 높였으며 퇴직 이후 새로운 진로를 모색하는 교육생들로부터 큰 호응을 얻었다.

최민환 학장직무대리는 “120시간의 과정을 성실히 이수한 수료생들의 도전을 응원한다”며 “습득한 PLC 제어 기술은 스마트 농업 현장에서 활용가능한 경쟁력이 될 것”이라고 말했다. 이어 “수료 이후에도 맞춤형 취업 정보 제공과 사후 관리를 통해 성공적인 재도약을 지원하겠다”고 덧붙였다.

한편, 인천캠퍼스는 중장년층의 안정적인 노동시장 재진입을 돕기 위해 단기과정부터 자격증 취득 과정까지 맞춤형 특화 과정을 운영하고 있다.

교육비는 전액 국비로 지원되며 ▲전기기능사 취득 과정 ▲침투비파괴검사 기능사 실기 대비 과정 ▲산업안전산업기사 취득 과정 ▲유튜브 영상 제작 기초 과정 ▲PLC를 이용한 스마트팜 과정 ▲스포츠 경기 진행요원 양성 과정 ▲정리수납전문가 양성 과정 ▲가든플래너양성과정 등 다양한 직업훈련 과정의 교육생을 모집 중이다. 관련 내용은 대학 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.