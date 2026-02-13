‘아크 레이더스’, 美 시상식서 ‘올해의 온라인게임’ 수상
더 게임 어워드·스팀 어워드 이어 3번째 수상
일론 머스크도 “하루 15분씩 플레이” 언급
넥슨의 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 신작 ‘아크 레이더스가 13일 글로벌 시상식 ‘다이스(D.I.C.E.) 어워드 2026’에서 ‘올해의 온라인 게임’ 부문을 수상했다.
다이스 어워드는 미국 ‘아카데미 오브 인터랙티브 아츠&사이언스(AIAS)’가 주관하는 글로벌 게임 시상식이다. 전 세계 3만3000여 명의 게임 개발자와 업계 전문가들이 직접 투표에 참여해 수상작을 선정한다.
아크 레이더스가 수상한 올해의 온라인 게임 부문은 한 해 동안 가장 뛰어난 온라인 플레이 경험과 서비스 완성도를 선보인 작품에 수여하는 상이다. 게임성과 기술력, 운영 전반에 걸쳐 종합적으로 평가해 선정한다.
아크 레이더스는 ‘더 게임 어워드(TGA)’, ‘스팀 어워드’에 이어 다이스 어워드까지 석권해 출시 100여 일 만에 글로벌 게임 어워드 3관왕에 올랐다. 이 게임은 글로벌 누적 판매량 1400만장, 지난 1월 최고 동시 접속자 수 96만 명을 기록하면서 평단과 대중, 양쪽으로부터 호평을 받고 있다.
패트릭 쇠더룬드 엠바크 스튜디오 대표는 “쟁쟁한 작품들이 함께한 한 해에 동료 개발자들로부터 이 같은 영예를 받게 돼 매우 영광스럽다”며 “이번 여정을 끝까지 함께해준 팀원들, 뜨거운 열정과 성원으로 함께해준 이용자분들께 진심으로 감사드린다”고 소감을 전했다.
한편 열성적인 게이머로 알려진 일론 머스크 스페이스X CEO도 아크 레이더스를 즐긴다고 밝혔다. 그는 이날 자신의 엑스(옛 트위터)를 통해 “업무량이 너무 많다”며 “요즘엔 게임을 거의 하지 않는다. 가끔 아크 레이더스를 15분 정도 하는 게 전부”라고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
