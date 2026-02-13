시사 전체기사

검찰, 관공서 사칭 사기 캄보디아 조직원 40여명 기소

입력:2026-02-13 17:50
부산지검은 캄보디아 시아누크빌의 노쇼 사기 조직 ‘홍후이 그룹’ 한국인 조직원 40명을 구속기소하고 2명을 불구속기소 했다고 13일 밝혔다.

이들은 지난해 8~12월 국내 주요 관공서 담당자를 사칭해 대리구매를 유도한 뒤 돈을 챙기는 노쇼 사기 수법으로 210명으로부터 77억원을 챙긴 혐의를 받고 있다.

대상업체에 관한 정보를 수집하는 ‘1선’과 물품 대금을 받을 거래업체 행세를 할 ‘2선’이 역할을 나눠 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

1선은 온라인에 공개된 공공기관 수의계약 정보 등을 수집한 뒤 위조한 명함과 공문서를 피해자들에게 보내 거래를 제안했다. 피해자에게 연락이 오면 2선이 사업자등록증이나 견적서를 보낸 뒤 대포통장 계좌로 돈을 받았다.

검찰 관계자는 “도주 중인 나머지 조직원들의 조속한 송환을 추진해 엄정한 책임을 물을 예정”이라고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

