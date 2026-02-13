경인여대, ‘2025 RISE·혁신지원사업 성과공유회’ 개최

2025 RISE 및 혁신지원사업 성과공유회. 경인여대 제공

또 유동수 국회의원(인천 계양구갑·더불어민주당 정책위 경제수석부의장)과 신정숙 계양구의회 의장이 참석해 축사를 전하며 지역사회 발전과 인재 양성을 위한 대학의 역할을 강조했다.

유 의원은 과거 20여년 전 학교법인 태양학원(경인여대 학교법인) 감사로 재직했던 경험을 언급하며 “당시와 비교해 학교가 눈에 띄게 성장한 모습을 보니 감회가 새롭고 그 과정에 함께했다는 점에서 큰 보람을 느낀다”고 말해 참석자들의 공감을 얻었다. 이어 “경인여대가 RISE 사업을 통해 지역혁신의 중심 대학으로 더욱 도약하길 기대한다”고 덧붙였다.