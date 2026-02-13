고양시, 설 명절 종합대책 추진…“시민 안전·편의 최우선”

시는 설 연휴기간 동안 문 여는 병원·약국을 지정한다. 응급환자 발생에 대비한 응급진료체계를 운영하기 위해 병·의원 174개소와 약국 375개소를 연휴 기간 운영 기관으로 지정하고, 해당 정보를 시·구청·보건소 홈페이지와 응급의료 어플리케이션 등을 통해 적극 홍보한다.

연휴 기간 비상 상황에 대응하기 위해 부서별로 대응반을 편성해 명절 기간 재난상황실을 24시간 운영한다. 재난·안전 상황 모니터링과 유관기관 연락망 구축을 통해 긴급상황 발생 시 신속한 초기대응을 실시한다.

시는 명절 기간 동안 교통 불편 해소를 위해 교통종합상황실을 운영한다. 명절기간 교통혼잡지역인 장묘시설 및 전통시장 등 14개소에 모범운전자회를 집중 배치해 교통정리를 실시하는 한편, 도로전광판을 통해 실시간 교통정보를 제공할 계획이다.