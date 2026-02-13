“작별 인사 드립니다”…‘충주맨’ 김선태 마지막 인사
최근 사직 의사를 전한 것으로 알려진 ‘충주맨’ 김선태 주무관이 유튜브를 통해 작별 인사를 전했다.
김 주무관은 13일 오후 충주시 공식 유튜브 채널에 올린 ‘마지막 인사’라는 제목의 영상에서 “공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로하고 이제 작별 인사를 드리려고 한다”고 말했다.
그는 이어 “많이 부족한 제가 운 좋게도 작은 성공을 거뒀던 건 구독자 여러분의 성원 덕분이었던 것 같다”며 “응원해 주신 충주시민 여러분과 항상 배려해 주신 충주시청 동료 여러분께도 감사의 말씀을 드린다”고 말했다.
또 “여러분과 함께했던 7년의 시간은 제 인생에서 가장 행복했던 시간이었다”며 “앞으로도 충주시를 많이 사랑해 주시길 바란다”고 덧붙였다.
마지막 화면에는 “그동안 감사했습니다”라는 문구가 큼지막하게 담겼다.
김 주무관은 충주시에서 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담하며 ‘충주맨’이라는 별칭으로 전국적인 인지도를 얻었다. 특유의 B급 감성과 현장감 있는 편집으로 구독자층을 넓혔다는 평가를 받는다.
충주시 유튜브 충TV의 구독자 수는 현재 97만명으로 지방자치단체 유튜브 채널 중 최대다. 그는 공로를 인정받아 2016년 10월 입직 이후 7년 만에 6급 주무관으로 초고속 승진했다. 1년 뒤에는 뉴미디어팀 팀장을 맡았다.
김 주무관은 현재 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어간 것으로 알려졌다.
