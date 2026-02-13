오늘의 날씨 - 오후 (2026년 02월 13일)

시사 전체기사

입력:2026-02-13 17:31
2월 13일 금요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 건조주의보가 발효중입니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 경기북부·강원 지방은 흐린 날씨를 보이고 있으며, 서울·충북 지방은 구름이 많습니다.

현재 기온은 서울 10도, 인천 10도, 수원 11도, 춘천 7도, 강릉 13도, 청주 12도, 대전 12도, 전주 13도, 광주 13도, 대구 15도, 부산 14도, 제주 13도 입니다.

내일 아침기온은 서울 3.0도, 인천 1.0도, 수원 1.0도, 춘천 -1.0도, 강릉 4.0도, 청주 -1.0도, 대전 -1.0도, 전주 1.0도, 광주 0.0도, 대구 0.0도, 부산 3.0도, 제주 6.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

