삼성전자 초기업노조 “임금 교섭 중단”…공동교섭단은 19일까지 대화 지속
삼성전자 노사가 올해 임금·단체협약 타결을 위해 진행해 온 집중교섭이 결국 중단됐다.
13일 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부는 “조합의 핵심 요구안인 성과급 투명화 및 상한 폐지가 이번 교섭에서 단 하나도 수용되지 않았다”며 “모든 노동조합의 의견이 일치하지 않았고 초기업노동조합 삼성전자 지부는 최종적으로 교섭 중단을 선언하게 됐다”고 공지했다.
초기업노조와 전국삼성전자노동조합, 삼성전자노조동행 등 공동 교섭단은 이번 교섭에서 연봉의 50%인 성과급 상한을 폐지하고, 초과이익성과급(OPI) 책정 방식을 지표경제적부가가치(EVA) 대신 영업이익의 20%로 바꾸자고 요구하고 있다.
현재 삼성전자는 영업이익에서 ‘자본을 사용하는 데 든 비용’을 뺀 EVA를 OPI 산정 기준으로 두고 있다. 즉 영업이익에서 세금과 주주 배당 및 채권 이자, 설비 투자 등을 빼고 남는 몫을 성과급으로 배분하는 것이다.
사측은 EVA 기준 유지라는 입장을 고수하고 있는 것으로 전해졌다.
앞서 노조는 이번 집중교섭 결렬 시 본격적인 쟁의행위에 나서겠다고 예고한 상태다. 다만 이번 초기업노조의 교섭 중단은 공동 교섭단과 일치된 입장이 아니며 나머지 노조는 대화를 지속 중인 것으로 전해졌다.
전국삼성전자노조는 “초기업노조의 목표와 방향성에는 공감한다”면서도 “공동 교섭단의 중대 의사결정 과정에서 이탈이 발생한 것은 대단히 안타깝게 생각한다”고 밝혔다. 노조는 연휴를 포함해 오는 19일까지 집중교섭을 이어갈 계획이라고 설명했다.
