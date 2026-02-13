‘7억원 뇌물’ 경찰 고위 간부 징역 10년·벌금 16억원 선고

뇌물 추징도 함께 선고

수사와 사업 편의 알선을 대가로 7억5000만원의 뇌물을 수수한 혐의를 받는 경찰 고위 간부가 징역 10년을 선고 받고 법정구속됐다.



서울중앙지법 형사23부(재판장 오세용)는 13일 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등 혐의로 기소된 서울경찰청 소속 경무관 김모씨에게 징역 10년을 선고했다. 벌금 16억원과 추징금 약 7억원 역시 함께 명했다.



재판부는 김씨에게 뇌물을 제공한 사업가 A씨에 대해서는 징역 3년을 선고했다. 뇌물을 받을 계좌를 김씨에게 빌려준 B씨와 김씨의 친오빠 C씨에게는 각각 징역형의 집행유예와 함께 각각 벌금 1억5000만원·3억원의 납부도 명했다.



김씨는 A씨로부터 수목장 등 장례 사업 편의 제공과 경찰 수사 관련 알선등을 대가로 지난 2020년 6월부터 2023년 2월까지 총 7억5000만원 상당 뇌물을 수수한 혐의를 받는다. 김씨는 뇌물 중 6억여원은 B·C씨의 계좌를 통해 받았으며 1억여원은 A씨의 신용카드를 사용하는 방식으로 받았다. 해당 사건은 고위공직자범죄수사처(공수처)가 출범한 뒤 자체적으로 범죄혐의를 포착·인지해 수사·기소한 첫 사건이다.



재판부는 피고인들이 재판 과정에서 주장한 공소장 일본주의 위반, 위법 별건 수사, 압수수색 과정 위법 등 주장은 모두 받아들이지 않았다.



재판부는 “(김씨는) 공정성, 청렴성, 도덕성을 요구받는 지위에 있었음에도 영향력을 남용해 범행을 저질렀다”고 지적했다. 이어 “범행이 발각되지 않도록 다수의 차명계좌를 사용한 사실이 확인되며, 타인의 카드를 사용하거나 교육비 대납까지 받는 등 범행 수법이 치밀하다”며 “피고인이 납득하기 어려운 변명을 늘여 놓고 반성하고 있지 않다”며 엄벌이 불가피하다고 설명했다.



재판부는 이날 김씨와 A씨를 법정구속했다. 김씨는 선고 직후 “이미 모든 증거자료가 제출된 상황이고, 모친께서 치매 단계로 혼자 계시고 있어 모셔야된다”며 재고를 요청했지만 재판부는 받아들이지 않았다.



윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr



