“조선업계 최대” HD현대重 최대 1200만원 성과급 지급
총 2000억원 규모
HD현대중공업이 동종업계 최대 금액의 성과급을 사내 협력사에 지급한다.
HD현대중공업은 사내 협력사에 명절 귀향비 50만원을 포함해 인당 최대 1200만원을 지급했다고 13일 밝혔다.
HD현대중공업은 경영성과 공유 및 협력사와의 격차 해소를 목적으로 올해 성과급 지급 규모를 확대했다. 총 지급 규모는 약 2000억원 이상이다.
HD현대중공업은 업황 부진으로 실적 부담이 컸을 때도 협력사 직원들의 처우 개선을 위해 사내 협력사에 대한 성과급 지원을 꾸준히 유지해왔다.
HD현대중공업은 조선 업계에서 유일하게 사내 협력사 직원들에게 명절 귀향비를 지급하고 식대를 무료로 지원하는 것으로 알려졌다. 또 학자금 지원 등 사내 협력사 직원을 대상으로 다양한 복리후생 제도를 운영하고 있다.
HD현대중공업 관계자는 “협력사는 조선업 경쟁력을 함께 만들어가는 동반자”라며 “앞으로도 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 상생 방안을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
