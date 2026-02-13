국내 송환된 ‘캄보디아 로맨스스캠’ 조직원 16명 구속기소
캄보디아에서 로맨스스캠 사기 행각을 벌인 조직원들이 13일 재판에 넘겨졌다.
대전지검 홍성지청(부장검사 임홍주)은 이날 전기통신금융사기특별법 위반, 범죄단체가입 및 활동 등 혐의를 받는 조직원 15명을 재판에 넘겼다고 밝혔다. 검찰은 송치된 17명 중 1명을 앞서 지난 5일 구속기소했으며 남은 1명의 경우 범행 가담 경위 및 정도, 피의자 지적 판단 능력 정도 등을 종합적으로 고려해 ‘혐의없음’ 처분을 내렸다.
A씨 등 조직원들은 2024년 12월부터 지난해 12월까지 캄보디아 시아누크빌에 사무실을 차리고 SNS에서 조건만남을 가장해 피해자들로부터 돈을 뜯어낸 혐의를 받는다. 이들이 피해자 31명으로부터 사이트 가입비나 여성 후원금 명목으로 받은 금액은 49억원에 달하는 것으로 알려졌다. 이들은 캄보디아 현지에서 검거돼 지난달 23일 국내로 강제 송환됐다.
정부는 지난해 12월 초국가범죄 특별 대응 TF(태스크포스)를 구성하고 법무부, 외교부 등 관계 기관과 협력해 조직원들의 국내 송환을 추진하고 있다. 검찰 관계자는 “캄보디아 이민국에 있는 남은 조직원들의 신속한 송환을 추진할 것”이라며 “철저한 공소유지를 통해 상응하는 처벌을 받을 수 있도록 노력하고 피해 회복을 위한 범죄 수익 환수에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
