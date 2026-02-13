국대 바리스타 임미선, 자선 행사 수익금 ‘자오나학교’ 기부
㈜아이엠에스 그룹 산하 커피 전문 기업 랩씨앤씨(Lab CNC)의 임미선 국가대표 바리스타가 지난 1월 31일 진행된 자선 게스트 바리스타 행사의 수익금 전액을 사회적 사각지대에 놓인 청소년 미혼모들을 위해 기부했다.
임미선 바리스타는 지난 13일 서울 성북구에 위치한 ‘자오나학교’를 방문해 기부금 전달식을 가졌다. 이날 전달된 기부금은 총 327만8000원으로, 행사 당일 현장을 찾은 커피 애호가들의 정성과 참여진의 재능 기부가 모여 마련된 금액이다.
이번 기부금은 지난 1월 말 경기 고양시 ‘커네스 브루잉스팟’에서 열린 자선 행사의 결실이다. 당시 임 바리스타와 함께 강신영 대표(샌드스톤커피랩), 신정주 대표(파브스 커피 로스터스), 차미경 대표 (커네스 브루잉스팟) 등 커피 업계를 이끄는 여성 리더 4인이 의기투합해 큰 화제를 모은 바 있다.
특히 임 바리스타는 2025년 이탈리아 월드 바리스타 대회를 위해 준비했었던 ‘파나마 아이리스 인터스텔라 게이샤 피베리 내추럴’을 아낌없이 선보였다.
월드 챔피언 샤샤 세스틱이 임 바리스타의 월드대회를 위해 보내준 이 귀한 원두는 방문객들에게 최상의 커피 경험을 선사하는 동시에, ‘가장 좋은 것으로 나눈다’는 자선 행사의 취지를 더욱 깊게 새겼다.
기부금을 전달받은 자오나학교는 청소년 미혼모와 위기 청소년들이 학업을 지속하고 건강한 사회 구성원으로 자립할 수 있도록 돕는 기숙형 대안학교다. 전달된 기부금은 학생들의 교육 환경 개선 및 자립 준비를 위한 실질적인 지원금으로 사용될 예정이다.
임 바리스타는 전달식에서 “추운 날씨에도 불구하고 기꺼이 발걸음을 해주신 많은 분의 따뜻한 마음이 모여 예상보다 더 큰 금액을 전달할 수 있게 되어 기쁘다”며 “월드 챔피언의 응원이 담겼던 커피의 에너지가 자오나학교 학생들에게도 전달되어, 그들이 자신의 삶을 당당히 꾸려나가는 데 작은 디딤돌이 되길 바란다”고 소감을 밝혔다.
행사를 기획했던 차미경 커네스브루잉스팟 대표는 “커피라는 매개체가 누군가에게 실질적인 도움으로 변하는 순간을 목격하게 되어 감동적”이라며 “앞으로도 커피로 선한 영향력을 전하는 사회 공헌 활동을 지속할 것”이라고 말했다.
한편, 임 바리스타는 이번 기부 이후에도 지속적인 사회공헌 활동과 더불어 세계 무대에서 한국 커피의 위상을 높이기 위한 적극적인 행보를 이어갈 계획이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사