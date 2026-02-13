시사 전체기사

‘계엄은 위헌’ 글 올린 직원 질책한 부산청장 대기발령

입력:2026-02-13 16:34
수정:2026-02-13 17:14
임명 4개월 만에 대기발령 조치
경찰 “구체적 내용은 확인 불가”

엄성규 부산경찰청장(직무대리)이 임명 4개월만에 대기발령됐다.

13일 경찰 등에 따르면 엄 청장 직무대리는 2024년 계엄 사태 때 강원특별자치도 경찰청장으로 근무했다. 당시 내부직원이 ‘계엄은 위헌이다’라는 글을 올리자 이 직원을 불러 공무원 정치중립 의무를 위반했다며 질책한 것이 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)에서 문제가 된 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “구체적인 내용은 확인이 불가능하다”고 말했다.

경찰은 엄 청장 직무대리를 다른 곳으로 인사조치할 예정이다. 엄 청장 직무대리는 제주 출신의 간부후보 45기로 1997년 경찰에 입직했다. 경찰청 경비국장, 서울청 경비1·2과장 등을 역임했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

