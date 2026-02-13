강서구 30대 제설 공무원 의식불명…‘36시간 연속근무’
서울 강서구 행정복지센터 소속 공무원이 36시간 연속 제설 비상근무를 하다 뇌출혈로 쓰러졌다.
강서구 등촌2동 행정복지센터 소속 공무원 A씨(31)가 제설 비상근무를 마친 뒤인 지난 11일 오후 9시쯤 운동을 하던 중 뇌출혈로 쓰러졌다고 경향신문·노컷뉴스 등이 13일 보도했다. 현재 의식불명 상태인 것으로 전해졌다.
상황을 종합하면 A씨는 서울시가 ‘보강’ 근무를 지시한 지난 10일 오전 6시부터 제설 비상근무에 돌입했다. 서울시는 강설 예보에 따라 단계별로 보강, 1단계, 2단계, 3단계 등을 발령한다. 1㎝ 미만일 경우 보강, 1~5㎝ 1단계, 5~10㎝ 2단계, 10㎝ 이상 3단계다.
당시 많은 눈이 내리지는 않아 A씨가 실제 야외 제설 작업에 투입되지는 않았지만, 그는 운전 담당 공무원 1명과 함께 밤새 대기해야 했다. A씨는 다음 날 오전 9시까지 27시간 연속 근무하고 퇴근하지 않은 채로 곧바로 오후 6시까지 정상 근무를 했다. 36시간을 내리 근무한 것이다.
해당 주민센터에서 제설 업무를 담당하는 직원은 A씨밖에 없던 것으로 전해졌다. 그가 27시간 비상근무를 할 때 교대가 이뤄지지 않았던 이유다.
이에 대해 강서구청 측은 A씨가 비상근무를 하던 당일 야외 제설 작업은 없었고 밤샘 근무를 한 뒤 정상 출근을 한 것은 본인의 의사였다고 설명했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
