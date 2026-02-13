강서구 30대 제설 공무원 의식불명…‘36시간 연속근무’

기사와 무관한 사진. 전북지역에 많은 눈이 내린 지난 8일 오전 순창군 일원에서 제설 작업이 이뤄지고 있다. 연합뉴스

야외 제설 작업은 없었고 밤샘 근무를 한 뒤 정상 출근을 한 것은 본인의 의사였다고 설명했다.