‘최미나수 논란’부터 ‘이명박 손자설’까지…‘솔로지옥5’ PD가 다 털었다
“최근 회식에서 최미나수씨에게 큰절까지 했어요. 저희가 비싼 식당에서 밥 한 번 쏴야죠.”
13일 오전 서울 종로구 한 카페에서 넷플릭스 오리지널 예능 프로그램 ‘솔로지옥5’의 김재원·김정현·박수지 PD를 만났다. 시즌 내내 중심에 섰던 인물은 단연 최미나수. 김재원 PD는 “역대급 흥행을 체감하게 해준 최미나수에게 고맙다”며 이같이 말했다.
‘솔로지옥’은 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴 섬 ‘지옥도’에서 펼쳐지는 데이팅 리얼리티쇼다. 다섯 번째 시즌인 ‘솔로지옥5’는 넷플릭스 비영어 쇼 글로벌 톱10 2위를 기록하며 최고 성과를 냈다. 매 시즌 변화를 거듭해온 ‘솔로지옥’은 이번 시즌 인기에 힘입어 시즌6 제작도 확정했다.
최미나수는 여러 남성 출연자에게 호감을 표현하며 갈팡질팡하는 모습으로 일부 시청자들의 비판을 받았다. 김재원 PD는 “실제로 보면 샤이한 면도 있고, 외국 태생이라 소셜하고 명랑하다”며 “큰절을 하니 ‘아니에요’ 하면서 맞절을 하고 부끄러워하더라. 매력 있고 재밌는 사람”이라고 전했다.
박수지 PD는 “영어를 많이 써서(웃음) 현장에선 세세한 내용까지는 다 파악하지 못했는데 편집실에서 보니 미나수가 정말 재밌고 흥미롭더라”고 말했다. “덕분에 편집 과정이 무척 즐거웠고, ‘오늘은 또 어떤 말을 했을까’ 기대하며 작업했다”며 시즌5의 베스트 플레이어로 최미나수를 꼽았다.
이성훈을 둘러싼 ‘이명박 전 대통령 손자설’에 대해서도 입을 열었다. 김정현 PD는 “당사자가 미국에 체류 중이라 확인하는 데 시간이 걸렸고, 제작진도 ‘정말인가?’ 싶어 헷갈릴 정도였다”며 “직접 확인한 결과 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다”고 말했다.
이성훈은 미국 UC버클리를 졸업하고 구글 엔지니어를 거쳐 현재 뉴욕에서 퀀트 트레이더로 일하고 있다는 이력으로 화제를 모았다. 출연진 선발 기준을 묻는 질문에는 “이성훈의 스펙이 유독 도드라져 보였을 뿐”이라며 “우리는 다른 연애 프로그램보다 오히려 외모 비중이 더 크다”고 말해 웃음을 자아냈다.
가장 기대했던 출연자로는 송승일과 임수빈을 꼽았다. 김재원 PD는 “기존 시즌에 비해 나이가 어린 20대 초반 출연자들이라 우려도 있었지만, 오히려 강단 있고 대화를 잘 이끌었다”고 말했다. 이어 “관념적인 ‘솔로지옥상’에 가장 가까운 인물은 송승일”이라며 “가족들에게도 얼굴을 보여주며 자랑할 정도였다”고 너스레를 떨었다.
시즌5는 역대 최다인 15명이 출연했다. 시즌4 당시 제기된 분량 쏠림 지적을 반영한 결과다. 김재원 PD는 “양이 주는 질도 있다는 걸 느꼈다”며 “의도했던 대로 다양한 러브라인과 캐릭터들이 나와준 것 같아서 감사하다”고 말했다.
시청자 못지않게 제작진 내부에서도 화제가 된 장면은 단연 7화 최미나수와 임수빈의 숙소 대화 신이었다. 박수지 PD는 “임수빈이 박희선과 잘되어가던 상황이었는데, 미나수와 대화하며 갑자기 불붙는 듯한 모습이 나왔다”며 “제작진도 ‘미나수빈’파와 ‘희선수빈’파로 나뉘어 갑론을박이 있었다”고 비하인드를 전했다.
또다른 명장면으로는 조이건‧김고은의 수영장 신이 꼽혔다. 김정현 PD는 “제가 조이건을 뽑아야 한다고 주장했던 사람 중 하나였다”며 “개인적으로는 ‘솔로지옥2’ 덱스와 슬기의 수영장신보다 더 좋았다”고 했다.
‘현커’(현실커플) 유무에 대해서는 “꽤 있다”고 밝혔다. 다만 공개 연애를 주저하는 점은 아쉽다고 했다. 김재원 PD는 “다음 시즌 계약서에 (공개 연애) 관련 내용을 넣어볼까 했지만 변호사 자문 결과 위헌·무효라는 답을 받았다”며 “이번에는 공개 의사를 집요하게 물었고, 긍정적으로 답한 출연자 위주로 선발했다”고 털어놨다.
끝으로 김재원 PD는 “미나수에 대한 비판도 있었지만, 무료한 일상에 흥미로운 이야깃거리를 던져준 인물”이라며 “이제는 응원도 많이 해주셨으면 한다”고 말했다. 이어 “패널들의 반응이나 편집 수위 등에 대한 다양한 의견을 경청하고 있다”며 “시즌6도 기대해달라”고 당부했다.
